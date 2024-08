Diritti d'autore Ivo Ravlic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Di Euronews

Con le temperature estreme registrate soprattutto nel sud Europa è aumentato il rischio di incendi. Già ne sono divampati molti in Grecia, Italia, Croazia, Albania e Macedonia del Nord. Il meccanismo di protezione europeo è pensato per agire in fretta e aiutare gli Stati membri a domare le fiamme