Diritti d'autore AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Un'auto bruciata davanti a un edificio danneggiato dai bombardamenti ucraini a Kursk, in Russia, 11 agosto 2024 - Diritti d'autore AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Un'auto bruciata davanti a un edificio danneggiato dai bombardamenti ucraini a Kursk, in Russia, 11 agosto 2024 - Diritti d'autore AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Di Euronews

Alexei Smirnov ha affermato che le forze ucraine sono penetrate per 12 chilometri in profondità e 40 in larghezza. Secondo l'Institute for the Study of War statunitense l'operazione in territorio russo ha permesso all'Ucraina di distogliere forze e mezzi russi dal fronte orientale