I militari ucraini hanno superato il confine nord-est del Paese di una ventina di chilometri nella regione russa di Kursk. Attacchi russi su Kiev e nel Donetsk con morti e feriti

PUBBLICITÀ

Cinque persone sono morte e altre due sono rimaste ferite a Shebekino, un città russa al confine con l'Ucraina, in un nuovo raid delle forze ucraine all'interno della Federazione Russa.

A essere presa di mira è stata ancora la regione di Belgorod, pochi chilometri oltreconfine rispetto alla città ucraina orientale di Kharkiv. Le autorità locali hanno reso noto che missili hanno colpito un edificio residenziale, due case private e un esercizio commerciale.

Poco più a nord nella zona di Kursk - dove da giorni è in corsa un massiccia offensiva dell'esercito ucraino con soldati, droni e artiglieria - un missile ha ferito invece una decina di residenti di un condominio, secondo il governatore Alexei Smirnov.

I militari di Kiev hanno lanciato un'offensiva a sorpresa il 6 agosto e sono avanzati di circa 20 chilometri in territorio russo. L'oblast di Kursk ha dichiarato lo "stato di emergenza" e sono state evacuate 76mila persone.

I combattimenti più intensi sono stati regisrati alla periferia di Sudzha, un importante snodo di transito per le esportazioni di gas naturale russo verso l'Europa.

Russia ha usato testata termobarica per fermare offensiva Ucraina

Per fermare l'attacco di terra ucraino, l'esercito russo ha usato aerei e una bomba termobarica. L'ordigno provoca un'esplosione a elevata temperatura e un'onda d'urto che soffoca chi si trova nella zona dell'impatto.

Mosca ha definito il contrattacco come una "operazione antiterrorismo". Il ministero della Difesa russo ha fatto sapere anche che sono stati abbattuti 35 droni in totale in cinque regioni al confine occidentale del Paese, tra cui quelle di Bryansk e Oryol.

Ucraina, missili russi su Kiev e nel Donetsk: diversi feriti

Sabato, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riconosciuto che la guerra si sta spostando in Russia, sottolineando gli sforzi dell'Ucraina per spingere il conflitto oltre i propri confini. Ma gli attacchi russi in Ucraina proseguono.

Un uomo di 35 anni e suo figlio di quattro sono morti in un sobborgo di Kiev. Altre tre persone sono rimaste ferite dai frammenti del missile caduti su alcuni edifici residenziali a Browary, a est della capitale ucraina, ha reso noto il servizio d'emergenza ucraino.

Nella città di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale, i feriti invece per un raid russo sono quattro secondo le autorità militari regionali.