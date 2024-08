Principale leader palestinese nella Striscia di Gaza, Yahya Sinwar è stato scelto per sostituire Ismail Haniyeh, ucciso a Teheran il 31 luglio

Hamas ha fatto sapere di aver scelto Yahya Sinwar, il suo più alto funzionario a Gaza, come nuovo capo politico, dopo l'assassinio di Ismail Haniyeh, avvenuto a Teheran, in Iran, il 31 luglio. Sinwar, 61 anni, è considerato da Israele la mente dell'attacco del 7 ottobre sul territorio dello Stato ebraico, costato la vita a più di 1.100 persone e a seguito del quale oltre 200 sono state prese in ostaggio.

Israele: "Sinwar è un terrorista"

"Si tratta di un terrorista, responsabile di uno dei più orribili atti della storia", ha commentato senza sorpresa Daniel Hagari, portavoce militare dell'esercito di Tel Aviv, parlando alla televisione saudita al-Arabiya. Da parte di Hamas, si potrebbe trattare di un segnale che indica la volontà di continuare a combattere, nonostante dieci mesi di attacchi aerei e di terra da parte israeliana sul territorio della Striscia di Gaza: un'operazione che ha distrutto buona parte delle infrastrutture e ha provocato la morte di più di 38mila persone, in gran parte civili.

L'annuncio della scelta di Sinwar arriva in un momento di tensione geopolitica particolarmente alta, con l'Iran che si dichiara pronto a reagire dopo l'uccisione di Haniyeh, avvenuta sul proprio territorio. Un attacco contro Israele da parte di Teheran è altamente probabile, anche se nessuno può prevedere quale forma prenderà. Allo stesso modo, il gruppo libanese Hezbollah è sul piede di guerra per via di un altro attacco effettuato da Tel Aviv, che ha colpito la capitale Beirut.

I difficili negoziati per un accordo tra Israele e Hamas

Di qui le grandi difficoltà dei mediatori di Stati Uniti, Egitto e Qatar che stanno tentando di trovare uno spiraglio per una soluzione diplomatica alla grave crisi in Medio Oriente, che consenta di liberare tutti gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas e porre fine alla carneficina nella Striscia di Gaza.

Hamas ha chiesto agli stessi mediatori di garantire il mantenimento di una tregua fino alla definizione dei termini dell'accordo. Secondo il segretario di Stato americano Antony Blinken, da parte palestinese molto dipenderà ora proprio da Sinwar, che "è stato e resta il principale attore per la conclusione di un'intesa per il cessate il fuoco".