Un poster del defunto leader di Hamas Ismail Haniyeh appeso a un edificio della moschea nel centro di Teheran, Iran, 5 agosto 2024 - Diritti d'autore Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Il ministro degli Esteri iraniano ha convocato gli ambasciatori presenti a Teheran per ribadire che la rappresaglia contro Israele per l'uccisione del leader di Hamas Ismail Haniyeh è inevitabile. Convocata per mercoledì una riunione dellOrganizzazione della cooperazione Islamica