Medio Oriente, "né il Libano, né l'Iran vogliono una guerra aperta"

Secondo Matthew Levitt, dell'Istituto per la politica del Vicino Oriente di Washington, una risposta contro Israele ci sarà. Ma è impossibile ad oggi sapere quale forma prenderà

PUBBLICITÀ

L'assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh nella capitale iraniana e del comandante di Hezbollah Fouad Shukur a Beirut, avvenuti la settimana scorsa, hanno fatto crescere esponenzialmente le tensioni in Medio Oriente.

Il mondo occidentale attende una rappresaglia contro Israele, che secondo Matthew Levitt, dell'Istituto per la politica del Vicino Oriente di Washington, è inevitabile. Tuttavia, non è ancora chiaro che forma prenderà: "Chiunque vi dica che sa esattamente come sarà la risposta sta mentendo. Ma ci sarà una risposta. Su questo non ci sono dubbi".

Hezbollah e il governo di Teheran temono ripercussioni interne

Secondo l'esperto, in ogni caso, anche che per Hezbollah una guerra totale potrebbe peggiorare la situazione in Libano: per il gruppo "pesa la crisi economica, ancor più di quella politica. In questo momento nessuno a Beirut vuole una guerra vera e propria, che porterebbe un livello di distruzione tale da rendere la vita ancora peggiore di quella attuale. Hezbollah sa che, a differenza di quanto accaduto nel 2006, questa volta molti libanesi probabilmente riterrebbero il gruppo responsabile di aver avviato un conflitto che nessuno desiderava".

C'è però da comprendere quale sarà l'atteggiamento dell'Iran. Secondo Levitt, però, anche a Teheran "non vogliono che una guerra arrivi ai confini dell'Iran, non solo perché conoscono la forza militare di Israele e sanno che potrebbe contare su alleati come gli Stati Uniti, ma anche perché temono una crescita del dissenso interno, che potrebbe portare anche qualcuno ad ipotizzare un rovesciamento del regime".

Colpita una base aerea statunitense in Iraq

Nel frattempo, in Iraq un attacco effettuato con alcuni razzi ha colpito la base aerea statunitense di al-Asad. Secondo quanto riferito dall'agenzia AP, diversi membri del personale sono rimasti feriti, così come dei civili. Si tratta di un fatto che non fa che acuire ulteriormente le tensioni, anche se per ora nessun ha rivendicato la paternità dell'attacco.

In Libano, Hezbollah ha invece dichiarato apertamente di aver effettuato un attacco per mezzo di un drone nel nord di Israele, colpendo una base militare. Secondo Tel Aviv, due persone sarebbero rimaste ferite. Tuttavia, si è trattato di una delle numerose azioni che si registrano da mesi tra le due nazioni: non dell'attesa rappresaglia dopo le morti di Haniyeh e Shokur.

Gli Stati Uniti confermano l'appoggio a Israele in caso di attacco

Nell'eventualità di un allargamento del conflitto, in ogni caso, gli Stati Uniti hanno senza sorpresa confermato il loro sostegno a Israele. Il presidente Joe Biden e la sua vice, nonché candidata alla Casa Bianca alle elezioni del prossimo novembre, Kamala Harris, sono stati informati in merito alla situazione nel corso di un briefing. La riunione ha affrontato anche la possibilità di avviare nuovi sforzi diplomatici per tentare di ridurre le tensioni nella regione.