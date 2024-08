L'attacco dell'Iran sarebbe imminente. Secondo Axios, gli 007 statunitensi sostengono che la risposta di Teheran all'uccisione del leader di Hamas potrebbe arrivare nella giornata di lunedì 5 agosto

L'escalation in Medio Oriente si legge nelle parole dell'esponente del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane, nonché ex capo dell'intelligence degli stessi Pasdaran, Hossein Taeb: "La risposta all'uccisione del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, vi sorprenderà - ha dichiarato - la nostra vendetta è imprevedibile e i sionisti non sanno cosa li aspetta. L'egemonia degli Stati Uniti finirà e Israele sarà annientato".

Attacco di Teheran a Israele, "è imminente"

Anche il segretario di Stato americano Antony Blinken ha confermato al G7 che Iran ed Hezbollah potrebbero colpire Israele nelle prossime ore. Il generale Michael Kurilla, capo del Centro di comando americano (Centcom), è in Medioriente: lo scenario preciso è quello di una vasta offensiva, che colpisca su più fronti i sistemi di difesa dello Stato ebraico e della coalizione filostatunitense.

Per l'Iran nessuna de-escalation possibile

SecondoThe Wall Street Journal, l'Iran non sarebbe disposto a considerare le richieste di de-escalation di diversi diplomatici arabi in previsione di un attacco. E, se l'ipotizzata offensiva non verrà accantonata, Teheran potrebbe non informare preventivamente dell'attacco, come accadde durante l'operazione di aprile.

In un contesto di crescente tensione gli Stati Uniti, l'Italia, il Regno Unito, la Francia e l'Arabia Saudita hanno invitato i propri connazionali a lasciare subito il Libano "con qualsiasi volo disponibile".

"C'è forte preoccupazione per gli avvenimenti che minacciano di determinare una regionalizzazione della crisi, a partire dal Libano - ha dichiarato il vice premier Antonio Tajani, in occasione della riunione in videoconferenza dei ministri degli Esteri del G7.

Israele pronto a un attacco di deterrenza

Intanto, Israele prende in considerazione la possibilità di un attacco preventivo per scoraggiare l'Iran. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato nelle scorse ore i responsabili della sicurezza israeliana: all'incontro erano presenti il ministro della Difesa Yoav Gallant, il capo di Stato Maggiore dell'esercito Herzi Halevi, il capo del Mossad David Barnea.

"L'Iran e i suoi proxy cercano di circondarci con una morsa di terrore su diversi fronti - ha detto Netanyahu - siamo determinati a contrastarli su ogni fronte, in ogni arena, lontano e vicino. Chiunque uccida i nostri cittadini, chiunque danneggi il nostro Paese sarà chiamato a risponderne. Pagherà un prezzo molto alto".

Secondo la stampa israeliana, durante l'incontro è stata discussa l'opzione di attaccare l'Iran come misura di deterrenza, ma solo se Israele ricevesse indicazioni non confutabili di un'azione di Teheran.