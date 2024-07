Euronews parla con il deputato dell'Assemblea nazionale venezuelana Juan Romero, uno dei funzionari elettorali del Partito socialista unito del Venezuela di Nicolás Maduro. Ecco cosa ha detto sulle accuse di brogli

Due giorni dopo le elezioni venezuelane di domenica, in cui il Consiglio nazionale elettorale ha proclamato vincitore Nicolás Maduro tra accuse di brogli, il Paese è infuocato dalle proteste. Secondo fonti locali, ci sarebbero almeno sette morti e centinaia di persone sarebbero state arrestate con l'accusa di terrorismo.

L'opposizione sostiene di essere in possesso di oltre il 70 per cento dei conteggi. Secondo questi, Edmundo González Urrutia sarebbe il vincitore delle elezioni. Per questo motivo, migliaia di venezuelani contrari al chavismo sono scesi in piazza , abbattendo statue di Chávez e manifesti elettorali di Nicolás Maduro.

In questo contesto, in cui parte della comunità internazionale,compresa l'Unione Europea, chiede maggiore trasparenzae si rifiuta di riconoscere la controversa vittoria di Maduro, il suo partito difende il processo elettorale.

Euronews parla con uno dei responsabili del processo elettorale all'interno del partito al potere (PSUV). Il deputato dell'Assemblea nazionale Juan Romero risponde al telefono dal suo Stato natale, Zulia.

Come responsabile del processo elettorale all'interno del partito di Nicolás Maduro, è consapevole della scarsa credibilità che sta avendo?

Nonostante tutte le matrici di opinione che cercano di minimizzare il sistema elettorale venezuelano, tutto si è svolto all'interno delle dinamiche della normalità. È l'opposizione stessa che ha costruito una sfiducia nel sistema elettorale basata sulla manipolazione.

Nemmeno l'Unione europea considera il processo trasparente e ha denunciato irregolarità.

Per arrivare alle elezioni del 28 luglio sono state necessarie 16 verifiche, un libretto di voto, le lettere, il registro delle impronte digitali, i codici di identificazione delle macchine di voto, di ogni centro, la preparazione dei membri, degli osservatori

È stato posto il veto alla presenza di numerosi osservatori internazionali, tra cui diversi spagnoli. Perché non sono stati ammessi nel Paese?

Ci sono stati molti problemi. Si trattava di rappresentanti del Partito Popolare spagnolo. Se avessi voluto andare negli Stati Uniti come rappresentante politico, non mi avrebbero fatto entrare se non avessi fatto il processo corretto. Abbiamo invitato molti osservatori internazionali.

Questi inviti sono stati estesi solo agli osservatori simpatizzanti del governo di Nicolás Maduro.

Ogni organizzazione politica che designa un candidato propone al governo nazionale, al Consiglio elettorale nazionale e al Ministero degli Esteri venezuelano una serie di nomi per gli osservatori.

L'osservazione internazionale ha determinate condizioni, l'osservatore deve essere imparziale nell'osservazione. Alcuni rappresentanti del partito di Milei in Argentina hanno detto che questo governo è una dittatura, quindi non soddisfano la condizione di imparzialità. Questo è quello che è successo.

Ma c'erano osservatori imparziali che simpatizzavano per il governo.

L'opposizione ha proposto i suoi osservatori. In totale erano più di 600. I media internazionali hanno fatto un po' di confusione perché ne sono stati restituiti 30, ma nessun media internazionale ha detto che c'erano più di 600 osservatori nel processo elettorale in Venezuela.

L'opposizione ha più del 70% delle schede elettorali e il risultato non coincide con quello dato dal Consiglio Nazionale Elettorale.

Anche in questo caso si tratta di una manipolazione.

Conteo de los votos en las elecciones de Venezuela. Matias Delacroix/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Ma i risultati mostrano una vittoria di Edmundo Gonzalez.

Beh, che lo dimostrino perché abbiamo gli stessi verbali e il risultato è stato dato dal Consiglio Nazionale Elettorale, nel quale, tra l'altro, ci sono rappresentanti dell'opposizione.

Il Consiglio è guidato da persone vicine al governo

ìMi faccia finire. Nel Consiglio elettorale nazionale ci sono rappresentanti dell'opposizione. Se la manipolazione fosse vera, questi membri dell'istituzione lo avrebbero detto.

Lo ha detto María Corina Machado.

Ma non i membri del Consiglio.

In Spagna, il ministro degli Esteri, José Manuel Albares, ha chiesto al Centro elettorale nazionale e al governo venezuelano di rendere pubblici i verbali di ogni seggio elettorale. Li pubblicheranno?

Il ministro degli Esteri spagnolo, come molti in Europa, non conosce la natura del sistema elettorale venezuelano. La dichiarazione del ministro degli Esteri spagnolo dimostra la sua ignoranza del sistema elettorale e dimostra anche il tentativo di manipolare i risultati.

Gli alleati storici del Venezuela non hanno ancora riconosciuto la vittoria, non lo trova strano?

Non mi sorprende. Anche questo è un prodotto dell'ignoranza della natura stessa del sistema elettorale, ci sono stati pronunciamenti irrispettosi della realtà di ciò che è accaduto.

Leader dell'opposizione in esilio, come Leopoldo López Gil, hanno espresso a Euronews la loro preoccupazione per l'integrità fisica di Edmundo González e María Corina Machado. Potete garantire la sicurezza dei membri dell'opposizione?

Certo, hanno anche la protezione dello Stato.

Ma durante la campagna elettorale hanno subito attacchi.

Abbiamo prove che mostrano come hanno organizzato tutto.

Dice che è stata una messinscena?

Sì, abbiamo le prove e le registrazioni di María Corina che dice che avrebbero organizzato tutto per incoraggiare la gente a votare. È tutto falso.

María Corina Machado denunció un ataque contra su vehículo en lo que calificó de "atentado" después de que cortaran sus frenos. AP Photo

Perché non pubblicano quel video?

Sono stati pubblicati.

Può inviarmelo?

Lo cercherò e glielo invierò.

Sarebbe d'accordo per un secondo riconteggio o per una verifica esterna?

Ripeto, la legge elettorale che governa il Venezuela stabilisce che il verbale di voto non viene rilasciato se i presidenti del seggio elettorale non confermano che il numero di schede che appaiono nell'urna coincide con il numero di firme che appaiono nel quaderno elettorale. Quindi la verifica è già stata fatta.

Mi riferisco a una seconda verifica.

Non rivedremo ciò che è già stato revisionato. Non rivedremo il risultato delle elezioni. È qualcosa che è già stato fatto. Abbiamo già fatto tutte le verifiche.

Se considera validi i risultati pubblicati dal Centro elettorale nazionale, pensa che siano positivi per Maduro?

Penso che avremmo potuto ottenere di più, ma è difficile. Ma siamo soddisfatti.