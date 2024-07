Gli stipendi bassi e i prezzi elevati delle case sono i primi ostacoli per i giovani. Ma c'è anche il rischio che la misura, fortemente orientata alla domanda, faccia aumentare la pressione sul mercato a causa della scarsa offerta

PUBBLICITÀ

In Portogallo, i giovani fino a 35 anni potranno usufruire di una garanzia statale per ottenere un mutuo al 100 per cento per l'acquisto della prima casa. Questa misura si aggiunge ad altre pensate dal governo, come l'esenzione dall'Imt (imposta comunale sul trasferimento oneroso di proprietà) e dall'imposta di registro, per tutelare il diritto alla casa dei giovani.

Il decreto legge che stabilisce le condizioni per l'attuazione di questa misura è stato pubblicato il 10 luglio, ma la sua applicazione pratica dipende ancora dalla sua regolamentazione, che dovrebbe avvenire entro 60 giorni.

Sono interessati i giovani che guadagnano fino a 5.800 euro lordi al mese (8° scaglione IRS) e che acquistano una casa per un massimo di 450mila euro.

I limiti della misura del governo

Tuttavia, la misura per facilitare l'accesso ai mutui per la casa si scontra con due ostacoli: i bassi redditi della maggior parte dei giovani e il forte aumento dei prezzi delle case.

"Questa garanzia può, in effetti, aiutare a risolvere alcuni attriti per i giovani che stanno cercando di accedere a case fino a 450.000 euro, giovani fino a 35 anni compresi. Ma non è una misura che si risolverà per decreto, non risolverà tutti i problemi, né i maggiori problemi che affliggono le giovani generazioni quando cercano di accedere a un alloggio", spiega a Euronews João Pereira dos Santos, economista e professore assistente presso l'Iseg - Instituto Superior de Economia e Gestão.

Dato che due giovani su tre guadagnano meno di 1.000 euro al mese, poche banche saranno disposte a concedere un prestito a chi si trova in queste condizioni, visto il rischio di insolvenza. Inoltre, l'offerta di case a prezzi compatibili con il loro reddito è scarsa.

L'offerta di case è ancora insufficiente, ma è in crescita

"Dalla fine del 2022 all'inizio del 2023, abbiamo assistito a questo graduale aumento dell'offerta, ma è ancora lontano dal raggiungere i livelli di offerta che avevamo nel 2020 o nel 2021. Pertanto, l'offerta sta aumentando, ma è ancora insufficiente a soddisfare la domanda attualmente presente sul mercato", ha dichiarato a Euronews João Braz, responsabile di idealista/data Portugal.

Come ha avvertito il governatore della Banca del Portogallo, Mário Centeno, è necessaria "cautela" nell'attuazione di queste misure per evitare ulteriori pressioni sul mercato fino a quando l'offerta non sarà adeguata.

Secondo i recenti dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (Ine), l'offerta nel mercato portoghese è aumentata di 27.248 abitazioni nel 2023, con un incremento del 9,2% rispetto all'anno precedente.

Cosa si può fare per aiutare i giovani

Ci sono ancora misure per incrementare l'offerta che potrebbero essere prese in considerazione.

"Mi piacerebbe vedere più misure che possano agire sul lato dell'offerta, cioè misure che possano facilitare o che possano aiutarci a capire cosa fare per agevolare le licenze comunali. Sappiamo molto poco dei tempi di attesa che ogni persona che cerca di ottenere una licenza comunale impiega per ottenere la licenza stessa. Sappiamo molto poco sul perché queste liste d'attesa siano così lunghe. Qualsiasi cosa si possa fare per facilitare le licenze, per facilitare la costruzione, potrebbe essere molto importante", sostiene l'economista João Pereira dos Santos.

Il professore dell'Iseg sostiene inoltre che sarebbe importante condurre un'indagine su quali "aree sono disponibili per essere riabilitate e trasformate in abitazioni, ad esempio per i giovani studenti universitari".

Per ora non si conoscono i dettagli dei regolamenti che permetteranno di attuare la misura, ma dovranno essere pubblicati entro l'11 settembre.