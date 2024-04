Di euronews

Il 25 aprile il Portogallo celebra i 50 anni dalla rivoluzione dei Garofani. Per l'anniversario le forse armate hanno sfilato per le strade della capitale Lisbona

Veicoli militari e una colonna di soldati hanno rievocato, per le strade di Lisbona, il giorno in cui il Portogallo riconquistò la libertà, grazie a quella che divenne nota come la Rivoluzione dei Garofani, 50 anni fa.

Un giorno che ha segnato una svolta, e non solo per il Portogallo, ma che ha aperto la strada all'ingresso del Paese nell'Unione europea, allora conosciuta come Comunità economica europea, nel 1986. La data è stata celebrata anche a Bruxelles.