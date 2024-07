Di Euronews

Il Nuovo Fronte Popolare, che ha vinto le elezioni, ha trovato un accordo sul nome di Lucie Castets, direttrice delle finanze e degli acquisti della città di Parigi

Sarà governo ad interim centrista fino alle Olimpiadi per evitare “disordini”: lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron, congelando di fatto la nomina del primo ministro in quota al Nuovo Fronte Popolare, la coalizione di sinistra uscita vincente dalle recenti elezioni legislative.

L'accordo della sinistra sul nome di Castets

Poco prima dell'intervento di Macron, la sinistra ha indicato come primo ministro la poco nota funzionaria, Lucie Castets, direttrice delle finanze e degli acquisti della città di Parigi.

"Un piano C pieno di sorprese e di questioni in sospeso che ha tuttavia finito per ottenere il consenso" scrive Le Monde, mentre l'NFP non è riuscito a mettersi d'accordo sulle candidature di Laurence Tubiana, anch'essa una tecnica ma respinta da La France insoumise (LFI) perché ritenuta troppo “compatibile con Macron”, o su quella di Huguette Bello, presidente del Consiglio regionale della Réunion, troppo vicina a Jean-Luc Mélenchon secondo i Socialisti.

"Ora concentrati sui Giochi Olimpici"

Nel frattempo, Macron prende il suo tempo: “Il mio desiderio è quello di poter costituire al più presto un governo, perché la nazione ha bisogno di un esecutivo che prenda decisioni per il Paese, prepari un bilancio - ha detto - ma, in modo evidente, fino a metà agosto, dobbiamo essere concentrati sui Giochi Olimpici. Da quel momento in poi, in base all'andamento di queste discussioni, sarà mia responsabilità nominare un primo ministro per costituire un governo e avere la più ampia unità per permettergli di agire e avere stabilità.”