Mentre la tecnologia continua a evolversi, Qatar 365 esamina l’uso che si fa dell'intelligenza artificiale nelle classi e sulle strade. Incontriamo anche l'artista NFT Amrita Sethi, famosa in tutto il mondo, che spiega come i token non fungibili hanno rivoluzionato e democratizzato l'arte.

La tecnologia è diventata uno strumento fondamentale nella vita quotidiana, nel lavoro, nel gioco e nel tempo libero. In questo episodio, Qatar 365 esplora i vari modi in cui il Qatar sta utilizzando la mutevole natura della tecnologia per creare un futuro sostenibile e sicuro. Aadel Haleem ha visitato tre università all'interno dell’Education City in Qatar, per scoprire come gli istituti di istruzione superiore stanno introducendo l'intelligenza artificiale nei loro programmi. C’è consenso nelle università: nella Northwestern University Qatar, nella Georgetown University Qatar e nella Carnegie Mellon University Qatar, si ritiene che l'intelligenza artificiale abbia ormai conquistato il suo posto nell’istruzione e che l'unico modo per stare al passo con i tempi sia conoscere sempre meglio i confini delle nuove tecnologie e come applicarle nel modo più etico possibile.

Al crocevia tra tecnologia, arte e design, c'è il mondo degli NFT, o token non fungibili, che sono asset digitali unici e versatili codificati nella blockchain. Per la prima volta sotto i riflettori nel 2014, l'arte NFT permette agli artisti di esprimersi e diffondere le proprie opere senza dover essere legati a uno spazio fisico o a una galleria d'arte. Laila Humairah ha incontrato Amrita Sethi, una rinomata artista NFT, che ha condiviso le sue riflessioni su come gli NFT abbiano rivoluzionato e democratizzato l'arte e su come continueranno a sconvolgere le tendenze dei consumatori.

Infine, Laila Humairah ha fatto un giro su un autobus autonomo attualmente in fase di collaudo da parte dell’impresa qatariota Mowasalat. L’autobus, completamente elettrico e senza conducente, è gestito da un programma di intelligenza artificiale. Ci vorrà un po' prima che l'autobus autonomo venga introdotto nelle strade, ma l'emozione di vedere uno scorcio del futuro della mobilità in Qatar sta creando grande fermento. Il governo sta sviluppando una sua infrastruttura di veicoli elettrici, introducendo gradualmente più stazioni di ricarica e veicoli di marche estere. Recentemente, la casa automobilistica cinese BYD e la società tecnologica americana Tesla hanno lanciato i loro ultimi modelli.