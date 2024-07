Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Le Olimpiadi di Parigi 2024 prendono il via mercoledì prima della cerimonia di apertura di venerdì. Scoprite tutto sulle previsioni del medagliere, sulle sedi e sui record attesi

PUBBLICITÀ

Le Olimpiadi di Parigi 2024 prendono il via questo mercoledì con le prime partite di calcio e rugby a sette, prima della cerimonia di apertura che si terrà venerdì alle 19:30 CET.

I giochi dureranno fino all'11 agosto, ma il clamore è già enorme. Gli organizzatori hanno dichiarato a luglio che questa edizione ha venduto più biglietti (8,6 milioni) di qualsiasi altra Olimpiade estiva precedente, superando gli 8,3 milioni di Atlanta 1996. Anche per le Paralimpiadi sono già stati venduti più di 1 milione di biglietti.

La 33esima edizione dei Giochi si svolgerà in 35 sedi, principalmente a Parigi ma anche in altre città francesi come Lilla, Marsiglia, Lione, Nizza e l'isola di Tahiti, nel Pacifico.

Parigi 2024 sarà fortemente incentrata sulla città, con diverse gare che si terranno in luoghi iconici come gli Champs-Élysées, la Torre Eiffel, Place de la Concorde, Invalides e Pont Alexandre, con l'obiettivo di tenere atleti e cittadini il più vicino possibile.

Parigi è stata ripulita con un'operazione monumentale di pulizia della Senna e molte sedi sono state ristrutturate per evitare di costruire nuovi edifici, poiché Parigi 2024 mira a ridurre l'impronta di carbonio del 50% rispetto ai giochi precedenti.

Paris' Grand Palais e il ponte Alexandre III. Il Grand Palais ospiterà la scherma e il taekwondo, il Pont Alexandre III la strada ciclabile, la maratona di nuoto AP/Aurelien Morissard

Stati Uniti la nazione più rappresentata, russi e bielorussi nella squadra neutrale

In totale partecipano 206 squadre, con 10.500 atleti.

Gli Stati Uniti sono il Paese più rappresentato con 592 atleti, seguiti da Francia (573), Australia (460), Germania (427), Giappone (404), Cina (388), Spagna (382), Italia (361) e Gran Bretagna (327). Le delegazioni più piccole - con un solo atleta ciascuna - sono Belize, Lesotho, Malawi, Malta, Montserrat e Nauru.

Ci sarà anche una squadra di rifugiati, la più numerosa di sempre alle Olimpiadi, con 35 atleti, provenienti soprattutto da Siria, Iran e Afghanistan.

La Russia e la Bielorussia sono bandite a causa dell'invasione di Mosca e della guerra in corso in Ucraina, ma i loro atleti non lo sono e gareggeranno con la squadra neutrale individuale.

Previsioni: Stati Uniti e Cina probabilmente domineranno ancora il medagliere

Secondo le previsioni di Gracenote-Nielsen, gli Stati Uniti dovrebbero vincere il maggior numero di medaglie a Parigi 2024 (123), migliorando il risultato ottenuto a Tokyo 2020 (113).

Se il team Usa rispetterà le aspettative, sarà l'ottava volta consecutiva che si piazzerà in cima alla classifica dei Giochi estivi.

Secondo le previsioni, la Cina si piazzerà nuovamente al secondo posto con 87 medaglie, due in meno rispetto a Tokyo 2020. La Gran Bretagna, nota anche come Team GB, dovrebbe arrivare terza, seguita dalla Francia, anche se si prevede che i padroni di casa strapperanno più medaglie d'oro.

Gli Stati Uniti sono i maggiori vincitori di medaglie di tutti i tempi ai Giochi estivi (2.981), seguiti da URSS (1.204), Gran Bretagna (948), Germania (892) e Francia (835).

The Gracenote’s VMT/Nielsen forecast of the Paris 2024 Medal Table Gracenote’s VMT/Nielsen

Record individuali e di squadra in palio

Il 10 agosto, la stella dell'NBA Kevin Durant potrebbe avere la possibilità di diventare il primo atleta di sesso maschile a vincere quattro medaglie d'oro in uno sport di squadra se gli Stati Uniti dovessero conquistare la quinta medaglia d'oro consecutiva.

Il record, tuttavia, potrebbe essere superato il giorno successivo in caso di trionfo della Francia nella pallamano maschile, quando Nikola Karabatić vincerebbe il suo quarto oro olimpico dopo Pechino 2008, Londra 2012 e Tokyo 2020. Il giocatore si ritirerà dopo questi Giochi estivi.

PUBBLICITÀ

Sul fronte femminile, la cavallerizza tedesca Isabell Werth e la nuotatrice americana Kate Ledecky hanno l'opportunità di entrare nella storia vincendo il maggior numero di medaglie d'oro olimpiche in qualsiasi sport. L'attuale record femminile è detenuto dalla ginnasta sovietico-ucraina Larisa Latynina, che nella sua carriera ha ottenuto nove medaglie d'oro.

La tiratrice georgiana Niko Salukvadze potrebbe estendere il suo record di partecipazione al maggior numero di Giochi Olimpici, visto che Parigi 2024 segnerà la sua decima partecipazione. La sua prima apparizione risale a Seul 1988.

L'attuale record di tutti i tempi - sia per gli uomini che per le donne - appartiene al saltatore equestre canadese Ian Millar,** che ha partecipato a 10 Olimpiadi dal 1972 al 2012, mancando solo alle Olimpiadi di Mosca del 1980 a causa del boicottaggio canadese.

Kevin Durant posa per una foto con una delle sue medaglie d'oro - agosto 2021 AP/Eric Gay

Negli sport di squadra, Team US potrebbe battere altri record con le sue squadre di basket femminile 3x3 e 5x5.

PUBBLICITÀ

Se dovessero vincere una medaglia d'oro alla Bercy Arena l'11 agosto, sarebbe l'ottava consecutiva da Atlanta 1986, battendo così il record del maggior numero di medaglie d'oro olimpiche consecutive in qualsiasi sport di squadra.

L'attuale record è legato alle loro controparti maschili statunitensi, che hanno vinto sette ori da Berlino 36 a Roma 68.

Programma della giornata di apertura: I giochi iniziano con il calcio e il rugby

Le gare vere e proprie di Parigi 2024 iniziano mercoledì, due giorni prima della cerimonia di apertura.

Calcio e rugby a sette aprono le competizioni. Ecco il programma della prima giornata:

PUBBLICITÀ

Calcio, fase a gironi

Argentina-Marocco (ore 15:00 CET, Saint-Étienne)

Uzbekistan-Spagna (ore 15:00, Parigi)

Guinea-Nuova Zelanda (ore 17.00, Nizza)

Egitto-Repubblica Dominicana (ore 17.00, Nantes)

Iraq-Ucraina (ore 19.00, Lione)

Giappone-Paraguay (ore 19:00, Bordeaux)

Francia-Stati Uniti (ore 21.00, Marsiglia)

Mali-Israele (ore 21.00, Parigi)

Rugby sevens, pool maschile

Australia-Samoa (15:30 CET, Parigi)

Argentina-Kenya (ore 16:00, Parigi)

Francia-Stati Uniti (ore 16:30 CET, Parigi)

Figi-Uruguay (ore 17:00 CET, Parigi)

Irlanda-Sudafrica (17:30 CET, Parigi)

Nuova Zelanda-Giappone (ore 18:00, Parigi)

Australia-Kenya (ore 19:00, Parigi)

Argentina-Samoa (19:30 CET, Parigi)

Francia-Uruguay (ore 20:00, Parigi)

Figi-Stati Uniti (ore 20:30 CET, Parigi)

Surfisti sulla cima di un'onda a Teahupo'o, Tahiti, Polinesia francese, gen. 2024 AP/Daniel Cole

Le nuove discipline: Breakdance, skateboard e surf

Le ultime edizioni dei Giochi Olimpici hanno visto l'introduzione di nuovi sport con l'obiettivo di coinvolgere più comunità e generazioni giovani.

La breakdance sarà l'ultimo sport a debuttare a Parigi, mentre altre discipline come lo skateboard, l'arrampicata sportiva, la BMX freestyle e il surf sono state introdotte a Tokyo nel 2020.

PUBBLICITÀ

Il surf è l'unica disciplina ospitata al di fuori della Francia continentale, nel territorio d'oltremare di Tahiti. Le gare si svolgeranno a Teahupo'o, rinomata per le sue onde grandi e potenti.

In totale, a Parigi 2024 saranno presenti 32 sport, per un totale di 48 discipline.