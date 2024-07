Aeroporti di Parigi: annunciato sciopero per il 17 luglio

Se lo sciopero andrà avanti avrà luogo appena un giorno prima dell'arrivo degli atleti per i Giochi Olimpici

I lavoratori degli aeroporti di Parigi minacciano di scioperare in vista dell'inizio delle Olimpiadi. I sindacati che rappresentano i lavoratori degli Aéroports de Paris (ADP) - compresi gli aeroporti di Roissy-Charles de Gaulle e Orly - hanno indetto uno sciopero per mercoledì 17 luglio. Il motivo dello sciopero? Una disputa sui bonus per il personale. Se lo sciopero dei membri dei sindacati CGT, CFDT, FO e UNSA dovesse andare avanti, potrebbe causare disagi a soli nove giorni dal primo giorno dei Giochi.

Perché i lavoratori dell'aeroporto di Parigi potrebbero scioperare?

I sindacati non sono contenti del fatto che i lavoratori di ADP non ricevano il cosiddetto bonus olimpico e hanno denunciato "le decisioni unilaterali dell'amministratore delegato di pagare un bonus solo ad alcuni dipendenti". Gli aeroporti di Roissy-Charles de Gaulle e Orly saranno le principali porte d'ingresso dei turisti in Francia per le Olimpiadi: la Cerimonia di apertura si terrà il 26 luglio.

Il quotidiano Le Monde stima che durante le Olimpiadi transiteranno negli aeroporti fino a 350.000 persone. Non si tratta solo di appassionati di sport: migliaia di atleti inizieranno ad arrivare al Villaggio Olimpico dal 18 luglio, in vista della cerimonia di apertura.

Passeggeri nella sala arrivi dell'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. Christophe Ena/The AP/File

Il personale aeroportuale non è l'unico ad avanzare richieste in vista dei Giochi

I sindacati che rappresentano i lavoratori del settore pubblico francese hanno chiesto un aumento della retribuzione per il fatto di dover lavorare durante l'evento, che durerà fino all'11 agosto. Anche la polizia, i controllori del traffico aereo, gli addetti alla raccolta dei rifiuti, i dipendenti del governo centrale e i macchinisti hanno chiesto aumenti.

L'annuncio dello sciopero aeroportuale, tuttavia, è arrivato poche ore dopo l'inaspettata vittoria del Nuovo Fronte Popolare (NFP) alle elezioni legislative francesi. Durante la campagna elettorale il NFP aveva promesso un aumento del salario minimo, oltre a significativi aumenti salariali per i lavoratori del settore pubblico.

La portata dello sciopero indetto dall'ADP non è ancora chiara. Questo tipo di sciopero non tende a causare cancellazioni di voli, ma può provocare il caos ai controlli di sicurezza e ai banchi per il ritiro dei bagagli.