Di Euronews Agenzie: AP, EBU

I sistemi colpiti dal blocco informatico dovuto all'aggiornamento difettoso del software di Crowdstrike si stanno riprendendo dopo che l'azienda ha trovato il motivo del guasto. L'amministratore delegato George Kurtz si è scusato e ha spiegato che il ritorno alla normalità sarà lento

PUBBLICITÀ

Le aziende e i servizi di tutto il mondo hanno iniziato a riprendersi lentamente dopo che un enorme guasto informatico ha colpito i sistemi informatici per tutta la giornatà di venerdì.

Compagnie aeree, banche e ospedali sono stati tra i più colpiti dopo che la società di cybersicurezza Crowdstrike ha rilasciato un aggiornamento software difettoso che ha causato il blocco dei computer che utilizzano il sistema operativo Microsoft Windows.

L'amministratore delegato di Crowdstrike, George Kurtz, si è scusato per il caos e ha dichiarato che l'azienda ha rilasciato una aggiornamento, ma ha avvertito che potrebbe passare "del tempo" prima che tutti i sistemi tornino a funzionare regolarmente.

"Tutta Crowdstrike continua a lavorare a stretto contatto con i clienti e i partner colpiti per garantire il ripristino di tutti i sistemi", ha dichiarato in un post su X.

Anche il capo della sicurezza informatica tedesca Claudia Plattner ha avvertito che, data l'entità dell'interruzione, il ripristino completo potrebbe richiedere settimane. "Posso assicurarvi che non sarà una questione di ore, ve lo posso assicurare. Attualmente stiamo ricevendo segnalazioni che alcuni dei soggetti colpiti hanno già riavviato i loro sistemi informatici. Questo significa che siamo già nel processo di recupero. Tuttavia, è prevedibile che ci vorrà ancora del tempo prima che la situazione torni alla normalità", ha dichiarato in una conferenza stampa a Bonn.

Lento ritorno alla normalità anche negli ospedali

Il crash del sistema ha anche causato il caos in tutto il settore sanitario tedesco, con i principali ospedali universitari in città come Kiel e Lubecca che hanno dovuto chiudere e cancellare tutte le operazioni non urgenti. Problemi sono stati registrati anche negli ospedali di Regno Unito e Israele.

"Nel settore dell'aviazione, gli aerei non volano perché non riescono a vedere chi è il passeggero. E quindi bisogna immaginare che negli ospedali non si sappia quale paziente sia effettivamente sdraiato e quali farmaci stia ricevendo, quale operazione sia in programma. Queste informazioni non sono disponibili", ha dichiarato Jens Scholz, presidente del consiglio di amministrazione dell'ospedale universitario Schleswig-Holstein di Kiel.

Aerei con forti ritardi e cancellazioni: cosa sta succedendo

Anche alcuni servizi aerei stanno iniziando a tornare alla normalità dopo la cancellazione di migliaia di voli, anche se gli operatori prevedono che ritardi e cancellazioni continueranno per tutto il fine settimana.

Gli aeroporti polacchi hanno lanciato un appello ai passeggeri affinché verifichino lo stato dei loro voli e arrivino tre ore prima dell'orario di partenza previsto, mentre Wizz Air ha dichiarato che i suoi sistemi si stanno riprendendo e che i clienti i cui voli sono stati cancellati riceveranno automaticamente un rimborso del 120% in crediti WIZZ entro 24 ore dalla partenza del volo programmato. In alternativa i clienti potranno riprenotare il proprio volo invece di ricevere un rimborso tramite una chiamata al call center.

Caos anche negli aeroporti della Grecia. Sebbene il Paese non sia stato in gran parte colpito dal bug del software, si sono verificati ritardi nei voli e lunghe code negli aeroporti più grandi del Paese. Mentre i voli potevano atterrare ad Atene, non potevano partire perché le partenze erano controllate dal sistema colpito dal blackout digitale di Microsoft.

Anche l'aeroporto Roma Fiumicino ha registrato problemi con i voli interessati, così come gli aeroporti di Germania, Regno Unito, Nuova Zelanda, Giappone e India. L'aeroporto più grande della Svizzera, Zurigo, ha impedito agli aerei di atterrare. Diversi vettori europei, come KLM e Ryanair, hanno segnalato problemi con i clienti che non potevano effettuare il check-in dei voli online.

Come è stato risolto il blocco informatico mondiale

"Gli host Mac e Linux non sono interessati. Non si tratta di un incidente di sicurezza o di un attacco informatico. Il problema è stato identificato, isolato ed è stato distribuito un aggiornamento", ha spiegato il Ceo di Crowdstrike Kurtz.

L'azienda ha consigliato ai clienti di consultare il suo portale di supporto per gli aggiornamenti e alle organizzazioni che utilizzano i suoi servizi di continuare a comunicare con i rappresentanti di Crowdstrike "attraverso i canali ufficiali".

"Il nostro team è completamente mobilitato per garantire la sicurezza e la stabilità dei clienti di Crowdstrike", ha concluso Kurtz.

L'incidente ha cancellato il 15% del valore delle azioni di Crowdstrike all'apertura delle contrattazioni di venerdì, l'equivalente di 11,5 miliardi di euro.

Dipendenza da singoli fornitori

Sulla scia dell'interruzione, gli esperti hanno concordato sulla necessità di abbandonare l'eccessiva dipendenza dalla gestione remota dei nostri dispositivi da parte di una manciata di grandi piattaforme centralizzate.

"Quando un fornitore di servizi nella catena di fornitura digitale viene colpito, l'intera catena può rompersi, causando interruzioni su larga scala. Questo incidente è un chiaro esempio di quella che potrebbe essere definita una pandemia digitale: un singolo guasto che ha avuto un impatto su milioni di vite a livello globale", ha detto Chris Dimitriadis, esperto di cybersecurity e Global Chief Strategy Officer dell'associazione di governance IT ISACA.

"L'interruzione è il risultato di un mondo digitale sempre più complesso e interconnesso, e questo guasto è esattamente il motivo per cui la resilienza informatica è fondamentale per garantire la sicurezza, l'incolumità e il benessere dei cittadini, nonché un fattore chiave per l'economia globale", ha poi detto Dimitriadis.