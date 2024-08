Di Euronews

Secondo Microsoft, gli iraniani hanno creato per mesi siti di notizie false, fingendosi attivisti e preparando il terreno per alimentare la divisione in vista del voto negli Usa

L'Iran sta accelerando la sua attività su Internet con l'intenzione di influenzare le prossime elezioni americane. A sostenerlo è un recento rapporto di Microsoft.

Secondo la mega corporation tecnologica, gli iraniani hanno creato per mesi siti di notizie false, fingendosi attivisti, preparando il terreno per alimentare la divisione e potenzialmente influenzare gli elettori.

Microsoft fa esempi concreti di tentativi iraniani di hackeraggio

L'ultimo report di intelligence di Microsoft mostra come l'Iran stia sviluppando le sue tattiche in vista delle imminenti elezioni presidenziali statunitensi, che avranno implicazioni globali. Il dossier va un passo oltre quello che hanno rivelato gli 007 degli Stati Uniti, dando esempi concreti di gruppi iraniani operativi sul campo e delle azioni che hanno intrapreso fino ad ora.

A giugno, un gruppo legato alla Guardia rivoluzionaria iraniana ha preso di mira un alto funzionario della campagna presidenziale statunitense con un'e-mail di phishing. L'obiettivo era quello di hackerare l'account di un ex candidato alla presidenza senza riuscirci. L'azienda ha informato le persone colpite.

Un altro gruppo iraniano ha creato siti web che si spacciavano per siti di notizie statunitensi, prendendo di mira gli elettori degli opposti schieramenti politici. Un sito di fakenews ha insultato il candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump definendolo un "pazzo furioso" e insinuando che faccia uso di droghe.

Iran, Russia e Cina allineati

Tuttavia, Microsoft non specifica quali siano le intenzioni dell'Iran, oltre a quella di seminare il caos. L'Iran ha negato di avere intenzione di interferire o lanciare attacchi informatici durante le elezioni presidenziali americane.

Il rapporto di Microsoft descrive anche come sia la Russia che la Cina stiano sfruttando la polarizzazione politica in seno agli Stati Uniti per promuovere i propri messaggi divisivi in un anno elettorale di enorme importanza.

L'Iran si difende dalle accuse

"L'Iran è stato vittima di numerose operazioni informatiche offensive che hanno preso di mira le sue infrastrutture, i servizi pubblici e le industrie. Le capacità informatiche dell'Iran sono difensive e proporzionate alle minacce che deve affrontare. L'Iran non ha intenzione o piani per lanciare attacchi informatici. Le elezioni presidenziali statunitensi sono una questione interna in cui l'Iran non interferisce" dicono le autorità iraniane.

Le conclusioni di Microsoft sono in ogni caso coerenti con i recenti avvertimenti dei servizi di intelligence statunitensi, secondo cui attori stranieri sono determinati a diffondere false affermazioni in vista delle elezioni Usa di novembre.