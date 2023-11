Estromesso lo scorso venerdì, l'ex capo dell'azienda leader nel settore dell'intelligenza artificiale era stato subito assunto da Microsoft. La decisione del Cda aveva creato scompiglio e quasi tutti i dipendenti avevano minacciato di andarsene

Colpo di scena nel mondo dell'Intelligenza artificiale. OpenAI, la startup leader nel settore dell'Intelligenza artificiale e produttrice di ChatGPT, ha raggiunto un accordo per il ritorno come amministratore delegato di Sam Altman a nemmeno una settimana dalla sua estromissione.

L'azienda ha anche accettato di rinnovare il consiglio d'amministrazione che lo aveva destituto. OpenAI ha nominato Bret Taylor, ex co-CEO di Salesforce, come presidente, e ha nominato Larry Summers, ex segretario del Tesoro degli Stati Uniti, nel Cda.

Altman era stato licenziato venerdì scorso senza troppe spiegazioni, se non la sua mancanza di franchezza e la decisione di difendere la missione di OpenAI di sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità. La sua partenza aveva creato immediato scompiglio, con il presidente Greg Brockman che si era dimesso per protesta.

Intanto Microsoft, che finanzia la startup - un'organizzazione senza scopo di lucro - e distribuisce la sua tecnologia a clienti aziendali in tutto il mondo, aveva colto la balla al bazo, offrendo ad Altman la dirigenza di un nuovo team di ricerca insieme a Brockman e ad altri colleghi in partenza da OpenAI.

Domenica Altman era tornato nei suoi ex uffici per essere riconfermato, quando il Cda aveva sorpreso nuovamente tutti nominando l'ex capo di Twitch Emmet Shear come Ceo ad interim. A quel punto quasi tutto il personale di OpenAI, oltre 700 persone, avevano minacciato di andarsene e unirsi all'iniziativa di Microsoft se il consiglio d'amministrazione non si fosse dimesso e non avesse reintegrato Altman.

In un post su X, Altman ha dichiarato: "Non vedo l'ora di tornare in OpenAI". Di tutta risposta il Ceo di Microsoft Satya Nadella ha accolto con favore i cambiamenti. "Crediamo che questo sia un primo passo fondamentale verso una governance più stabile, informata ed efficace", ha dichiarato.