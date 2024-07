Di Euronews

Le forze turche sono sbarcate a Cipro il 20 luglio e hanno conquistato il 3 per cento dell'isola prima che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite assicurasse un cessate il fuoco. L'area turca è stata successivamente ampliata al 36 per cento

Sono passati cinquant'anni dall'invasione turca a Cipro dell'estate del 1974, quando truppe pesantemente armate sbarcarono sull'isola in risposta a un colpo di Stato dei sostenitori dell'unione dell'isola con la Grecia.

Le forze di pace delle Nazioni Unite sono state inviate a Cipro per sedare gli scontri tra le due comunità un decennio prima dell'invasione e, in seguito, il loro mandato è stato ampliato per pattugliare la zona cuscinetto.

Le due parti hanno allentato la loro preparazione militare dopo un accordo del 1989 tra i turco-ciprioti separatisi nella parte settentrionale dell'isola e i greco-ciprioti del sud, in cui hanno accettato di ritirare le loro forze.

Cipro rimane divisa

Cipro continua a essere l'unico membro dell'Unione Europea ancora diviso, sebbene sia le Nazioni Unite che l'Ue si rifiutino ancora di riconoscere la Repubblica turca di Cipro del Nord come Stato separato.

Finora, nel 2024, si è registrato un aumento del 70 per cento delle violazioni della zona cuscinetto delle Nazioni Unite rispetto a un anno fa. Ciò è dovuto principalmente alle costruzioni di entrambe le parti all'interno del territorio neutrale. Nel 2023 si è registrato un aumento del 60 per cento di tali violazioni.

Sono sette anni che le due parti non si impegnano in un vero e proprio dialogo per un accordo di pace, da quando è fallita l'ultima grande spinta per riunificare l'isola in una repubblica federata composta da zone turco-cipriote e greche-cipriote.

Tuttavia, negli ultimi mesi si è assistito a uno sforzo concertato per rinnovare i negoziati, con la nomina da parte del Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres di un inviato personale a Cipro nel mese di gennaio.

Disaccordo tra Greci e Turchi sulle soluzioni per Cipro

Ma rimane un ostacolo fondamentale. Mentre la parte greco-cipriota vede ancora la federazione bizonale e bicomunitaria come l'unica soluzione possibile, i turco-ciprioti vogliono discutere una soluzione a due Stati.

“Il nostro obiettivo in questa fase è quello di arrivare a qualche passo successivo tangibile il prima possibile. È un dato di fatto che stiamo affrontando delle difficoltà. La posizione della parte turca al momento pone le questioni dell'uguaglianza sovrana e della parità di status internazionale come condizioni per accettare di impegnarsi nuovamente in un processo”, ha dichiarato Menelaos Menelaou, negoziatore greco-cipriota.

“In sostanza, si tratta di un ostacolo insormontabile perché sfugge al quadro determinato dalle risoluzioni dell'Onu, è al di fuori del compromesso storico della federazione bicomunitaria, è al di là dei limiti di un unico Stato che deve essere garantito attraverso la soluzione del problema di Cipro e non c'è spazio per alcuna deviazione”, ha aggiunto.

Il ritorno delle due parti ai colloqui è fondamentale per evitare che le tensioni sull'isola si aggravino fino a far scoppiare nuovamente le ostilità.

Dopo aver incontrato entrambe le parti, l'inviata speciale delle Nazioni Unite María Angela Holguín Cuéllar ha presentato un rapporto al Segretario Generale dell'Onu Antonio Guterres, che ne sta valutando il contenuto per determinare i suoi prossimi passi. Il rapporto non è ancora stato reso pubblico.