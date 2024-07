Di Liv Stroud

La finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra domenica sera è stata entusiasmante. Equilbrio e bel gioco fino al definitivo vantaggio della Spagna. 2 a 1 e quarto titolo europeo per le Furie Rosse

Decine di migliaia di appassionati di calcio si sono riversati domenica alla Porta di Brandeburgo, a Berlino, per guardare l'ultima partita di Euro 2024.

Il primo tempo della finale, teso e ben giocato, è terminato 0-0. Lo spettacolo è arrivato nella seconda frazione: goal della Spagna in apertura, pareggio dell'Inghilterra, vantaggio delle Furie Rosse in chiusura.

Tre reti, con assist delle giovani stelle in campo, Lamine Yamal per Nico Williams al 47esimo minuto, Jude Bellingham per Cole Palmer al 73esimo, e l'azione corale spagnola del vantaggio di Mikel Oyarzabal al minuto 86.

Euro2024, la delusione dei tifosi inglesi, del premier e di William

La gioia di chi ha vinto il titolo (il quarto Europeo per la Spagna) è stata quasi più contenuta di quella per l'unico goal degli sconfitti. I tifosi inglesi hanno accesso razzi e fatto esplodere fuochi d'artificio. Purtroppo torneranno a casa delusi, per l'ennesima volta.

Nel 2021, nella scorsa edizione, dovettero vedere l'Italia festeggiare a Wembley, con Giorgio Chiellini ad alzare la coppa, la stessa che l'ex capitano azzurro domenica ha consegnato al capitano spagnolo, Alvaro Morata.

Un tifoso venuto a Berlino, Matt, ha dichiarato di essere "assolutamente distrutto", prima di criticare l'allenatore dell'Inghilterra, Gareth Southgate, per non aver effettuato prima dei cambi dalla panchina.

Tra gli spettatori allo stadio Olimpico di Berlino c'erano il nuovo primo ministro britannico, Kier Starmer, e il principe William con il primogenito George.

Altri tifosi inglesi, con cui Euronews ha parlato, hanno guidato per 18 ore da Manchester per assistere alla seconda finale consecutiva persa dalla loro nazionale di calcio maschile (quella femminile ha vinto gli Europei nel 2022).

Il tifoso spagnolo e ingegnere informatico, Manuel Diaz, ha confessato invece a Euronews che si è trattato del "momento più bello" della sua vita.