Grande successo spagnolo a Euro 2024: la Spagna è campione d'Europa, 2-1 con l’Inghilterra in finale a Berlino

La Spagna è campione d'Europa per la quarta volta: finisce 2-1 con l’Inghilterra in finale a Berlino. Le Furie Rosse passano in vantaggio con Nico Williams su assist di Lamine Yamal al 47esimo ed è l'inizio di una partita entusiasmante, dopo un primo tempo equilibrato, un po' contratto e con poche occasioni da gol per entrambe le squadre. Palmer pareggia al 73esimo, Oyarzabal segna il gol che decide la partita all'86esimo.E scatta la gioia degli iberici.

La Spagna dunque si ripete: tre Europei, nel 1964, 2008 e 2012, e il titolo conquistato contro la nazionale inglese. I Tre Leoni non hanno mai portato a casa il trofeo e sono andati in finale solo nel 2021, quando hanno perso contro l'Italia di Mancini ai calci di rigore.

Nel complesso, per i valori espressi durante l'intero campionato europeo, la Spagna -che ha vinto tutte le partite del torneo - merita il titolo. Per l'Inghilterra due battute d'arresto consecutive in due finali degli Europei.