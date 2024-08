L'atleta spagnola si era presa cura per molti mesi del ginocchio che aveva dovuto operare a causa di un precedente infortunio. La sfortuna ha voluto che, nonostante abbia dominato la semifinale dei Giochi Olimpici, l'ombra dell'infortunio sia riapparsa

Carolina Marin si è ritirata per infortunio dalla semifinale di badminton delle Olimpiadi di Parigi, quando era vicina alla vittoria contro la cinese He Bing Jiao.

La spagnola ha subito un brutto infortunio al ginocchio quando ha appoggiato il piede a terra mentre stava vincendo un set a zero ed era in vantaggio per 10-6 nel secondo set. Tra le grida di dolore, si è seduta a terra e i suoi allenatori l'hanno assistita.

Tutto il pubblico è rimasto scioccato e ancor più sapendo che l'atleta di Huelva si è sottoposta a un intervento chirurgico per un infortunio al ginocchio nel 2019 e per i problemi avuti prima delle Olimpiadi di Tokyo.

Carolina Marin ha preso una ginocchiera dalla borsa tirando pundonor e ha cercato di finire la partita che aveva diretto con un grande dominio nel primo set 21-14 e 10-6 nel secondo in quel momento.

Carolina Marín

Marín ha giocato altri due punti, che ha perso a causa del dolore al ginocchio e dell'instabilità che sentiva, e ha dovuto abbandonare sul punto di quello che sarebbe stato un oro o un argento olimpico, ripetendo l'impresa dei Campionati del Mondo 2018 in Cina.

L'atleta a terra, tra singhiozzi e lacrime, ha rifiutato la sedia a rotelle per lasciare il campo e ha ricambiato la standing ovation del pubblico in una situazione che, dopo quattro anni di preparazione e un'operazione al ginocchio, è a dir poco triste per Marín che aveva buone possibilità di lottare per l'oro olimpico.