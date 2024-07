Diritti d'autore Abdel Kareem Hana/Copyright 2023, The AP. All rights reserved

Israele ha ordinato l'evacuazione della parte est di Gaza City. Palestinesi denunciano un massacro

L'evacuazione di Gaza city è coincisa con un massacro di civili, secondo testimoni e autorità palestinesi. Nei negoziati in corso in Qatar si sarebbe quasi raggiunto un accordo per il futuro della Striscia scrive il Washington Post. L'Idf: "Il 7 ottobre non c'eravamo"