Il Presidente russo Vladimir Putin è arrivato in Mongolia nella tarda serata di lunedì per la sua prima visita a uno Stato membro della Corte penale internazionale (CPI).

Nonostante le richieste di arresto da parte dell'UE, della CPI e dell'Ucraina, Putin è stato accolto calorosamente all'aeroporto internazionale della capitale Ulaan Bator dal ministro degli Esteri Batmunkh Battsetseg.

Tuttavia, non è stato chiaro il motivo per cui il presidente della Mongolia Ukhnaa Khurelsukh non fosse presente per dargli il benvenuto di persona, e questo è sembrato un po' un affronto diplomatico.

La visita ufficiale avviene nel contesto di un mandato di cattura internazionale, con l'accusa di crimini di guerra in Ucraina. che lo riguarda da quasi 18 mesi

Putin e Ukhnaa Khurelsukh parteciperanno martedì a una cerimonia che celebra la vittoria del 1939 delle truppe sovietiche e mongole sull'esercito giapponese che aveva preso il controllo della Manciuria, nel nord-est della Cina.

Migliaia di soldati morirono in mesi di combattimenti per una disputa sul confine tra Manciuria e Mongolia.

Prima del crollo dell'Unione Sovietica nel 1991, la Mongolia era uno Stato satellite sovietico.

UE e Ucraina chiedono l'arresto di Putin

L'Ucraina ha chiesto alla Mongolia di arrestare Putin e di consegnarlo al tribunale dell'Aia. Il ministero degli Esteri di Kiev ha dichiarato di "sperare che il governo mongolo si renda conto del fatto che Vladimir Putin è un criminale di guerra".

Anche la Commissione europea ha chiesto alla Mongolia di adempiere ai suoi obblighi nei confronti della Corte penale internazionale e di mettere agli arresti Vladimir Putin.

"La Mongolia è uno Stato parte dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale dal 2002, con gli obblighi legali che esso comporta.** Abbiamo espresso la nostra preoccupazione per la visita e dichiarato chiaramente la nostra posizione nei confronti della CPI attraverso la nostra delegazione in Mongolia", ha dichiarato lunedì un portavoce della Commissione, riferendosi al trattato che sostiene il tribunale.

"L'UE sostiene l'indagine del procuratore della Corte penale internazionale in Ucraina e chiede la cooperazione di tutti gli Stati contraenti".

Un portavoce di Putin ha dichiarato la scorsa settimana che il Cremlino non è preoccupato per la visita.

I membri del tribunale internazionale sono tenuti a detenere i sospetti se è stato emesso un mandato d'arresto, ma il tribunale non dispone di alcun meccanismo di esecuzione.

Mandato di arresto per Putin per rapimenti di bambini

La CPI ha accusato Putin di essere responsabile dei rapimenti di bambini dall'Ucraina, dove i combattimenti infuriano da due anni e mezzo.

Putin non si è mai recato negli Stati membri della CPI da quando è stato emesso l'arresto nel marzo 2023. Sebbene il leader russo abbia affrontato l'isolamento internazionale per l'invasione dell'Ucraina, ha visitato la Corea del Nord e il Vietnam il mese scorso e si è recato in Cina due volte nell'ultimo anno.

Tuttavia, l'anno scorso ha saltato un vertice del blocco BRICS di economie in via di sviluppo in Sudafrica.

Ha invece partecipato all'incontro di Johannesburg in collegamento video dopo che il governo sudafricano aveva fatto pressioni contro la sua presenza al vertice dei BRICS, un gruppo che comprende anche la Cina e altre economie emergenti.

Il Sudafrica ha esercitato per mesi pressioni su Mosca affinché Putin non partecipasse all'incontro per evitare ripercussioni diplomatiche, dal momento che il Paese è membro della Corte penale internazionale, e alla fine ha annunciato che i Paesi hanno raggiunto un "accordo reciproco" in base al quale Putin non parteciperà di persona a un incontro al quale è normalmente presente.

Il Cremlino e la giurisdizione della CPI

La Russia non è parte dello Statuto di Roma e, per questo motivo, il Cremlino ha respinto il mandato della Corte penale internazionale nei confronti di Putin come "nullo". Negli ultimi tempi, si è opposta ai tentativi degli alleati di entrare a far parte del tribunale dell'Aia.

L'anno scorso, la decisione dell'Armenia di aderire alla Corte penale internazionale ha aumentato le crescenti tensioni tra Mosca ed Erevan. I funzionari armeni, tuttavia, hanno subito cercato di assicurare alla Russia che Putin non sarebbe stato arrestato se fosse entrato nel Paese.

Il portavoce della CPI, Fadi El Abdallah, ha sottolineato in una dichiarazione di venerdì che la Mongolia "è uno Stato parte dello Statuto di Roma della CPI" e quindi ha l'obbligo di cooperare con la Corte.

"La CPI si affida ai suoi Stati parte e ad altri partner per l'esecuzione delle sue decisioni, anche in relazione ai mandati d'arresto", ha detto il funzionario, aggiungendo: "In caso di mancata cooperazione, i giudici della CPI possono fare una constatazione in tal senso e informare l'Assemblea degli Stati parte.

Spetta poi all'Assemblea prendere le misure che ritiene opportune". Dalla dichiarazione non è chiaro che tipo di misure siano.

La Mongolia, un Paese scarsamente popolato tra la Russia e la Cina, dipende fortemente dalla prima per il carburante e l'elettricità e dalla seconda per gli investimenti nell'industria mineraria.

Il Paese è tra i 94 Paesi che a giugno hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui dichiaravano il loro "incrollabile sostegno" alla Corte penale internazionale, dopo che il procuratore Karim Khan si era scontrato con la richiesta di mandati di arresto contro due funzionari israeliani, tra cui il primo ministro Benjamin Netanyahu, e tre leader di Hamas.

Uno dei giudici in carica della CPI, Erdenebalsuren Damdin, proviene dalla Mongolia.