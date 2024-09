Questo articolo è stato pubblicato originariamente in portoghese

L'ispettorato generale delle Finanze nota che Tap è stata acquistata con una garanzia della società stessa. La compagnia ha anche stipulato un contratto "simulato" per pagare 4,3 milioni a tre amministratori. Il caso è stato deferito alla Procura della Repubblica

L'Ispettorato Generale delle Finanze (Igf) del Portogallo ha confermato i sospetti di irregolarità nella privatizzazione dell'ex compagnia aerea di bandiera, nel 2015, dopo avere eseguito una revisione dei bilanci della Transportes Aéreos Portugueses (Tap).

Secondo il rapporto, diffuso lunedì sera da Sic noticias, l'operazione di acquisto di Tap da parte di un consorzio guidato dall'ex amministratore delegato di Jet Blue e fondatore del vettore brasiliano Azul, David Neelman, è stata finanziata con un prestito di 226 milioni di dollari da parte di Airbus, in cambio dell'acquisto di 53 aerei dal costruttore europeo, con la compagnia aerea che ha garantito il credito.

L'accordo ha di fatto aggirato le norme commerciali in vigore che impediscono di concedere prestiti o fondi a terzi per l'acquisto di propri asset o prodotti.

Quali irregolarità sono emerse nella compravendita di Tap

Nel documento stilato dall'Igf, si legge che il consorzio di Neelman e dell'uomo d'affari portoghese Humberto Pedrosa, Atlantic Gateway, ha acquisito il 61 per cento del capitale di Tap "impegnandosi a capitalizzarla attraverso apporti di capitale supplementari, di cui 226,75 milioni di dollari contribuiti attraverso il partner Dgn Corporation con fondi ottenuti da Airbus".

La contribuzione di Dgn Corportation, scrivono gli ispettori portoghesi, "coincide con l'importo della penale (226,75 milioni di dollari) accettata da Tap in caso di mancato rispetto degli accordi per l'acquisizione dei 53 aeromobili (A320 e A330)".

Questo dimostra secondo le autorità portoghersi una "possibile relazione causale" tra tale capitalizzazione di Tap e i contratti di acquisto firmati. L'audit ha rilevato inoltre che i dettagli dell'operazione erano noti alla Parpública, l'autorità nazionale che gestisce le partecipazioni pubbliche dello Stato portoghese, e ai responsabili delle Finanze e delle Infrastrutture dell'allora governo guidato da Pedro Passos Coelho.

All'epoca a guidare il ministero delle Finanze era Maria Luís Albuquerque, la commissaria scelta la scorsa settimana dal primo ministro Luís Montenegro per il nuovo esecutivo di Ursula von der Leyen, e Miguel Pinto Luz che è l'attuale ministro delle Infrastrutture e allora era sottosegretario di Stato per le Infrastrutture, i Trasporti e le Comunicazioni.

L'Igf ha raccomandato di inviare il rapporto alla Procura della Repubblica per le indagini, soprattutto in considerazione delle conclusioni relative al processo di privatizzazione di Tap. Il governo di Lisbona ha confermato che sarà inviato alla Procura e al Parlamento portoghese come ha rivelato martedì Pinto Luz.

Portogallo, ministri e futuro commissario sotto tiro per la vendita di Tap

L'opposizione ha già chiesto spiegazioni a Miguel Pinto Luz e Maria Luís Albuquerque, sostenendo che nessuno dei due è adatto a ricoprire una carica pubblica.

La capogruppo del Partito Socialista al Parlamento portoghese (unicamerale), Alexandra Leitão, ha chiamato martedì il primo Ministro Luís Montenegro a chiarire se ha ancora fiducia in Miguel Pinto Luz per guidare la privatizzazione di Tap, vista la sua partecipazione in una compravendita piena di dubbi nove anni fa.

"La persona che oggi sta guidando nuovamente la privatizzazione di Tap è la persona che nel 2015 ha guidato la privatizzazione di Tap" ha dichiarato Leitão, "ora tutto indica seri sospetti di mancanza di trasparenza nell'uso del denaro della stessa Tap per acquistare la società", ha motivato.

Alexandra Leitão ha annunciato che il Partito Socialista chiederà un'interrogazione in aula del ministro Pinto Luz e di quella delle Finanze Albuquerque, appena nominata dal governo come Commissario europeo.

Il ministro portoghese delle Infrastrutture e degli Alloggi, Miguel Pinto Luz, che era segretario alle Infrastrutture quando Tap venne venduta nel 2015 Flickr/PSD

Dalla destra parlamentare è arrivata invece l'accusa di "pasticcio" sull'affare Tap e l'accusa al premier Montenegro di esserne complice avendo nominato Pinto Luz nel proprio esecutivo.

Il capogruppo di Chega, Pedro Pinto, ha proposto che il ministro sotto accusa sia rimosso dal processo di riprivatizzazione della compagnia aerea, poiché "non è nelle condizioni " di supervisionare questo dossier.

Anche Chega intende convocare in Parlamento il ministro così come Albuquerque oltre ai revisori dell'Igf. Critiche dello stesso tenore sono arrivate dai liberali, dalle formazioni di sinistra e da altri partiti, che hanno chiesto l'intervento della magistratura e del primo ministro per risolvere il caso.

L'ex ministra portoghese e prossima commissaria Ue, Maria Luís Albuquerque, è al centro di un caso politico in patria per la privatizzazione della compagnia aerea Tap Flickr/PSD

Tap ha "simulato un accordo" per pagare i propri amministratori

Oltre al sospetto che Tap sia stata acquistata con capitali e garanzie della società stessa, il rapporto dell'Igf sottolinea anche che la retribuzione dei dirigenti di Tap, durante il periodo in cui è stata parzialmente privatizzata, è stata pagata utilizzando un contratto di servizio "simulato" con una società di proprietà di David Neelman.

Secondo il rapporto, questa procedura "sembra essere irregolare" poiché in questo modo i membri del Consiglio di Amministrazione "hanno evitato la responsabilità dell'imposta sul reddito personale e dei contributi previdenziali".

Si tratta di 4,3 milioni di euro bonus e compensi a tre direttori (Neelman, Humberto Pedrosa e David Pedrosa), che non erano neanche formalmente nominati come tali.