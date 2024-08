Ecco i cinque Paesi europei in cui avviare un'attività commerciale

Euronews Business rivela dove in Europa gli imprenditori possono affrontare più facilmente le sfide della creazione di un'impresa

Avviare una piccola o media impresa in Europa non deve essere così scoraggiante come molti pensano. Sebbene alcuni Paesi del continente abbiano normative più rigide che possono risultare difficili per i cittadini extracomunitari, altri sono molto aperti e accoglienti nei confronti di investitori e imprenditori sia nazionali che stranieri.

In seguito alla pandemia da Covid-19 e all'impatto della crisi energetica, l'Europa si è impegnata maggiormente per sostenere e accogliere le Pmi. Attualmente dispone di una serie di programmi di finanziamento e sostegno per le piccole e medie imprese, come il Programma per il mercato unico, il Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) e Horizon Europe. Dispone inoltre di una serie di strumenti di conoscenza come il Portale delle imprese della tua Europa, la rete Enterprise Europe ed Erasmus per i giovani imprenditori.

L'Ue ospita 24,4 milioni di Pmi

Secondo Statista, nel 2023 l'Unione europea conta circa 24,4 milioni di piccole e medie imprese, che impieghano quasi 85 milioni di persone. Queste rappresentano circa il 99,8 per cento di tutte le imprese attive e funzionanti del continente e costituiscono la spina dorsale delle regioni e delle città più piccole.

La facilità di condurre un'attività commerciale in un Paese significa prendere in considerazione alcuni fattori chiave. L'indice Ease of Doing Business della Banca Mondiale li ha classificati in dieci parametri. Questi includono:

Avvio di un'attività

Gestione dei permessi di costruzione

Ottenere l'elettricità

Registrazione della proprietà

Ottenere credito

Tutela degli investitori di minoranza

Pagare le tasse

Commercio transfrontaliero

Far rispettare i contratti

Risolvere l'insolvenza

Anche se non tutti i Paesi possono essere i migliori in tutte le categorie sopra elencate, ecco alcuni dei Paesi europei in cui è più facile avviare un'attività:

Irlanda: ottima base per le aziende digitali

La Repubblica d'Irlanda è una delle scelte più popolari per l'avvio di un'attività in Europa, grazie al fatto di essere un'economia ad alto reddito e molto sviluppata dal punto di vista digitale. Secondo 1Office, l'utilizzo degli smartphone ha raggiunto il 90 per cento, mentre l'accesso a Internet da parte delle famiglie ha toccato il 92 per cento, creando una buona base per le imprese con prodotti tecnologici e digitali. Con Enterprise Ireland che investe in circa 200 startup ogni anno, il Paese invia un messaggio molto forte e accogliente agli imprenditori di tutto il mondo.

Secondo lo studio Doing Business in the European Union 2020 della Banca Mondiale: Ireland della Banca Mondiale, diverse città irlandesi si sono classificate ai primi posti per molti dei parametri sopra citati. A Cork le imprese possono stipulare contratti molto rapidamente e ottenere elettricità senza problemi. Anche Dublino si comporta bene per quanto riguarda questi due aspetti e la creazione di imprese. Waterford è la più efficiente nel rilascio dei permessi di costruzione, mentre Galway è la migliore per la registrazione delle proprietà e per l'avvio di un'attività.

Il fatto che l'Irlanda sia membro dell'Unione europea, dell'OCSE e dell'Eurozona, che utilizzi l'euro e che abbia l'inglese come una delle lingue principali, è un altro fattore di grande attrazione per gli imprenditori europei. Ciò è dovuto alla maggiore facilità di fare affari, a un mercato più ampio in tutta l'Ue e al risparmio sui costi in termini di assenza di commissioni di cambio o di traduzione.

Gli imprenditori provenienti dal Regno Unito, dall'Islanda, dalla Norvegia, dalla Svizzera e dall'Ue non hanno bisogno di permessi o visti per aprire un'attività in Irlanda. Il Paese facilita anche la creazione e la registrazione di società a distanza per i cittadini extracomunitari. Ha anche una delle aliquote d'imposta sulle società più basse al mondo, pari al 12,5 per cento, e un trattato di doppia imposizione con circa 72 Paesi.

Bulgaria: nuovo hub commerciale d'Europa

La Bulgaria è uno dei nuovi hub commerciali più gettonati nell'Europa dell'Est grazie alla burocrazia relativamente bassa per la costituzione di una società, che richiede solo un paio di settimane. Anche i costi amministrativi sono molto bassi, rispetto alla maggior parte dell'Europa, e l'imposta sulle società è solo del 10 per cento.

Le società straniere non hanno restrizioni legali sull'acquisto di terreni nel Paese e devono pagare solo i costi operativi dopo la registrazione. Gli imprenditori dell'Ue possono inoltre usufruire di manodopera a basso costo, altamente qualificata e multilingue e di un costo della vita relativamente basso, pur avendo accesso al mercato unico europeo grazie all'appartenenza della Bulgaria all'Ue.

La posizione geopolitica della Bulgaria nel Sud-Est dell'Europa offre inoltre un comodo accesso ad altri mercati consolidati come la Grecia e la Turchia, aprendo al contempo opportunità in Serbia e nella Macedonia settentrionale.

La Bulgaria consente anche la registrazione di società a distanza. Tuttavia, la corruzione rimane un problema nel Paese, che deve essere preso in considerazione quando si valuta il tipo di attività da avviare e la zona del Paese in cui stabilirsi.

Paesi Bassi: aiuti alle imprese e personale qualificato

Secondo il World Economic Forum, i Paesi Bassi sono la quinta economia dell'Unione europea, con un prodotto interno lordo di circa 918,7 miliardi di euro, pari a circa il 5,96 per cento dell'economia dell'Ue.

Situata in posizione strategica nell'Europa occidentale, i Paesi Bassi hanno una forza lavoro estremamente cosmopolita, altamente istruita e qualificata. Il governo olandese offre una serie di programmi di sostegno alle imprese e incentivi fiscali alle nuove imprese. Sebbene l'aliquota dell'imposta sulle società sia un po' più alta rispetto ad altre opzioni europee (25,8 per cento), per molti imprenditori potrebbe valerne la pena, per la posizione e l'accesso al mercato.

Gli incentivi includono una franchigia per gli imprenditori e un ruling del 30 per cento. Questo permette ai datori di lavoro di pagare il 30 per cento degli stipendi dei talenti stranieri senza che vengano detratte le tasse. Inoltre, il governo sostiene la ricerca e lo sviluppo, nonché l'innovazione, rimborsando una serie di costi per le aziende che conducono ricerche scientifiche o sviluppano nuovi prodotti innovativi.

I Paesi Bassi sono particolarmente apprezzati dagli imprenditori con aziende tecnologicamente avanzate, come la robotica e l'intelligenza artificiale, nonché la vendita al dettaglio.

Svezia: hub europeo per le start-up

Grazie a infrastrutture e tecnologie di livello mondiale, la Svezia si è classificata al secondo posto nel Network Readiness Index 2020. Questo indice misura il grado di preparazione digitale di un Paese e la disponibilità dei cittadini, delle imprese e del governo a sfruttare appieno la tecnologia disponibile.

Per questo motivo, la Svezia è un altro hub di start-up e di business per gli imprenditori tecnologici di tutto il mondo, con un numero molto elevato di early adopters di nuove tecnologie. Tra le aziende svedesi più importanti figurano Ericsson, Astra Zeneca, Volvo e Sandvik, oltre a Klarna e Spotify.

Essendo la Svezia la più grande economia scandinava, ha anche un fiorente settore edile, con un'ottima copertura in tutto il Nord Europa, che attrae anche gli imprenditori edili e contribuisce alla solidità delle infrastrutture. Un governo stabile e bassi livelli di corruzione contribuiscono al fascino del Paese.

Regno Unito: forza lavoro qualificata e adattabile

Secondo la British Business Bank, ogni anno nel Regno Unito nascono circa 360mila nuove imprese. Anche la costituzione di una società è relativamente rapida, facile ed economica: le domande postali vengono elaborate entro otto-dieci giorni e quelle online entro 24 ore.

Con un'economia e una forza lavoro tra le più diversificate d'Europa, il Regno Unito prevede anche misure di sostegno alle imprese nei primi anni di vita, quando la redditività è bassa. Il Regno Unito offre anche sgravi fiscali alla fine della vita di un'impresa, per quanto riguarda i ricavi ottenuti dalla vendita di attività.

Inoltre, il Regno Unito ha un sistema fiscale e legale solido, con processi efficienti e un'aliquota d'imposta sulle società del 25 per cento per tutte le società a responsabilità limitata. Con un terzo degli adulti in possesso di un titolo di studio superiore, la forza lavoro è altamente qualificata e adattabile.

Per gli imprenditori sono inoltre disponibili numerose opportunità di crowdfunding, venture capital e angel investment, oltre a sovvenzioni, finanziamenti e consulenze governative, attraverso vari dipartimenti governativi.