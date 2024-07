I due candidati, uno riformista e l'altro ultraconservatore, hanno conluso in testa il primo turno di fine giugno, ma senza una maggioranza assoluta. Pesano le esigenze della popolazione che si è rivoltata solo due anni fa contro il regime: affluenza ai minimi storici una settimana fa

L'Iran elegge questo venerdì il nuovo presidente, in un ballottaggio tra il conservatore Saeed Jalili e il riformista Massoud Pezeshkian.

I seggi sono aperti dalle 8 (le 6:30 in Italia). Nessuno dei candidati del primo turno, comunque tutti approvati preventivamente dal Consiglio dei Guardiani della Rivoluzione per verificarne la lealtà al regime, ha ottenuto la maggioranza lo scorso 28 giugno, con un'affluenza alle urne storicamente bassa meno del 40 per cento.

Le elezioni sono state indette dopo la morte del presidente Ebrahim Raisi in un incidente in elicottero a maggio, in cui sono morte altre sette persone tra cui il ministro degli Esteri, Hossein Amir-Abdollahian.

Chi è il candidato riformista in Iran Massoud Pezeshkian

Medico cardiochirurgo, 70 anni, è critico nei confronti della polizia morale iraniana, il cui controllo oppressivo e violento ha causato la morte di Mahsa Amini e altre donne negli ultimi anni e larghissime proteste popolari.

Tra le proposte di Pezeshkian, che ha registrato un leggero vantaggio al primo turno, c'è la fine dell'"isolamento" internazionale dell'Iran e un dialogo "costruttivo" con l'Occidente per un accordo sul nucleare, in cambio della rimozione delle sanzioni contro il Paese, da cui gli Stati Uniti si sono ritirati nel 2018 dando inizio a una nuova stagione di tensioni con Teheran e di arricchimento dell'uranio nelle centrali iraniane.

Chi è Saeed Jalili, il candidato religioso alla presidenza dell'Iran

Jalili, 58 anni, è un ex negoziatore sul nucleare che gode di un sostegno tra le comunità più religiose dell'Iran e potrebbe intercettare il voto dei candidati estromessi al primo turno.

Docente universitario, veterano della guerra con l'Iraq che gli è costata l'amputazione parziale della gamba destra, Noto per le sue dure posizioni anti-occidentali, ha dichiarato che l'accordo per fermare il programma nucleare ha superato le "linee rosse" dell'Iran.

Il pericolo dell'astensione nelle elezioni in Iran

Le proteste contro il regime che hanno scosso il Paese nel 2022 e nel 2023 hanno lasciato un segno profondo tra i giovani (quasi 90 milioni di popolazione con un'età media poco sopra i 30 anni secondo l'Onu) e i ceti medi iraniani.

Sui social media iraniani è diventato virale l'hashtag "minoranza traditrice", che invita a non votare per nessuno dei due candidati e definisce "traditore" chiunque lo faccia.

Con un'affluenza al primo turno ai minimi dalla rivoluzione iraniana del 1979, l'astensione degli elettori potrebbe essere decisiva nel ballottaggio, anche se la Guida Suprema ha anticipato che non rappresenterà un rifiuto del sistema di governo dell'Iran.

"Se qualcuno pensa che coloro che non hanno votato siano contro l'establishment, si sbaglia di grosso", ha dichiarato Ali Khamenei.

I risultati preliminari delle elezioni dovrebbero essere resi noti entro sabato mattina.