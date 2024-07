Di Euronews

Primo tour internazionale del ministro degli Esteri britannico Lammy, volto a rafforzare i legami con i partner europei. Tappe in Polonia e Svezia

PUBBLICITÀ

Visita in Polonia per il nuovo ministro degli Esteri britannico, David Lammy, accolto dall'omologo Radoslaw Sikorski. "Condividiamo la stessa visione strategica - ha scritto Lammy su X - Il Regno Unito e la Polonia continuano a sostenere senza remore l'Ucraina. La sicurezza europea è la priorità in materia di politica estera e di difesa per questo governo", ha aggiunto.

"Non rientriamo nell'Ue"

Si tratta del suo primo tour internazionale volto a rafforzare i legami con i partner europei. Lammy ha anche ribadito l'impegno del primo ministro Keir Starmer a non rientrare nel mercato unico dell'Unione europea, rispettando la decisione referendaria del 2016.

"Lasciamoci alle spalle gli anni della Brexit", ha dichiarato Lammy al The Observer. "Non rientreremo nel mercato unico e nell'unione doganale, ma c'è molto che possiamo fare insieme".

"Lavoriamo per ricostruire le relazioni con l'Ue"

Su twitter Lammy ha ribadito la sua missione di ricostruire le relazioni con l'Ue. Nel frattempo, il primo ministro Keir Starmer ha iniziato domenica il suo tour in Scozia, Galles e Irlanda del Nord, con l'obiettivo di "resettare" le relazioni tra Westminster e le nazioni del Regno Unito.

Alle recenti elezioni generali, i laburisti hanno ottenuto la maggioranza in Inghilterra, Scozia e Galles. Starmer punta rivitalizzare i rapporti con le amministrazioni decentrate dopo anni di tensioni sotto il governo conservatore. Il suo tour inizia in Scozia.