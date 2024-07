Secondo quanto riportato dal New York Times Joe Biden avrebbe ammesso a un suo alleato che starebbe valutando se continuare o meno la corsa alla Casa Bianca. La smentita dei portavoce

A lanciare la bomba mercoledì è il quotidiano The New York Times, che a neanche una settimana dal dibattito tra Donald Trump e Joe Biden, dichiara che il presidente in carica dubiterebbe di poter salvare campagna elettorale proprio dopo il confronto con l'avversario repubblicano.

Lo scoop del New York Times

Dopo il dibattito presidenziale di giovedì 27 giugno Biden avrebbe infatti detto ad uno dei suoi "principali alleati" di non essere sicuro di poter "salvare" la corsa se "nei prossimi giorni non riuscirà a convincere gli elettori di essere idoneo per l'incarico". La persona in questione, che ha parlato in forma anonima al Nyt dopo il confronto tv, avrebbe precisato che Biden è ancora "determinato" a presentarsi alle elezioni.

Il presidente sarebbe consapevole del fatto che i prossimi appuntamenti pubblici debbano andare bene. Tra gli impegni di questi giorni Biden ha in programma due raduni elettorali, in Pennsylvania e in Wisconsin, e una intervista sull'emittente "Abc".

La smentita del portavoce della Casa Bianca: articolo del Net falso

L'articolo del Nyt è "assolutamente falso", ha affermato il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates, negando che Joe Biden stia considerando di abbandonare la corsa alla presidenza. "Se il New York Times ci avesse concesso più di sette minuti per commentare lo avremmo detto", ha scritto Bates su X.

In un briefing con la stampa anche la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha detto che Joe Biden "continua a fare campagna" per le elezioni di novembre. "Il presidente sta andando avanti. Sta andando avanti come presidente, sta andando avanti con la sua campagna. Questo è il suo obiettivo: come continuare a svolgere questo lavoro? Qualsiasi altra cosa venga riportata è assolutamente falsa", ha rincarato Karine Jean-Pierre.

Sondaggio Nyt: cresce consenso per Trump

Nel frattempo secondo un sondaggio del New York Times e Siena College pubblicato proprio mercoledì l'ex presidente avrebbe il 49 per cento delle preferenze contro il 43 per cento di Biden. Rispetto a una settimana fa, prima del dibattito, Trump ha guadagnato tre punti su Biden.