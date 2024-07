Una nuova analisi ha provato a capire in che modo le immagini generate dall'intelligenza artificiale (Ai), utilizzate dall'estrema destra, anche dal Rassemblement national, abbiano influito sul primo turno delle elezioni legislative francesi e su quelle a livello europeo

Secondo due nuovi rapporti, i partiti europei di estrema destra hanno utilizzato immagini generate dall'intelligenza artificiale (Ai) per migliorare la campagna elettorale, ma è difficile valutare come queste immagini possano aver influito sulle recenti elezioni francesi ed europee.

L'organizzazione no-profit Ai Forensics ha esaminato le pagine dei social media di 31 partiti politici francesi per determinare se fossero in grado di individuare contenuti generati dall'IA (genAi) dal 1° maggio al 28 giugno, durante le elezioni europee e il primo turno della campagna legislativa francese. Hanno poi inserito queste immagini nei motori di ricerca legati all'Ai per verificare che fossero state create dall'intelligenza artificiale.

L'uso dell'Ai tra i partiti politici sarà sempre più diffuso

In totale, il team diha scoperto 51 casi di immagini di Ai generativa utilizzate dai partiti francesi, con i partiti di estrema destra Rassemblement national (Rn), Reconquête e Les Patriotes tra i più coinvolti, ma i ricercatori hanno detto che si tratta di una stima prudente.

"Questo è il primo ciclo elettorale in cui l'Ai (generativa) è un fenomeno diffuso, ma siamo sicuri che nei prossimi anni verrà utilizzata sempre di più", ha dichiarato a Euronews Next Salvatore Romano, ricercatore di Ai Forensics.

"Se non siamo in grado di gestirla ora, quando la scala è così piccola, sarà più difficile gestirla quando la tecnologia sarà indistinguibile dai contenuti reali", ha aggiunto.

L'estrema destra del Rn ha ottenuto il maggior numero di consensi al primo turno delle elezioni francesi di domenica scorsa con il 33 per cento dei voti e alle elezioni europee di giugno, dove ha ottenuto il 31,5 per cento dei voti.

Dove sono apparsi i contenuti dell'Ai

La maggior parte delle immagini generate dall'intelligenza artificiale utilizzate dai partiti francesi per la campagna elettorale "trasmettono messaggi anti-immigrazione, mancanza di sicurezza in Francia, mancanza di libertà di espressione, un sistema giudiziario imperfetto e scarse tutele agricole", si legge nel rapporto di Ai Forensics.

"Le immagini sono utilizzate come tecnica di propaganda della paura per dire che la Francia non è sicura nell'Ue e che si approfitta molto delle persone vulnerabili nella nostra società", ha aggiunto Miazia Schüler, ricercatrice di Ai Forensics.

Spesso queste immagini avevano un aspetto "iperrealistico", in cui l'utente medio poteva vedere chiaramente che erano state realizzate dall'Ai, ha detto Schüler. Altre erano più difficili da individuare, come imitazioni di caricature politiche presenti sui giornali.

Alcuni partiti, come l'estrema destra Reconquête, hanno anche utilizzato l'Ai generativa per creare immagini del presidente francese Emmanuel Macron e del capo della Commissione europea Ursula Von Der Leyen.

Durante la campagna elettorale per l'Ue, il Rn ha creato un sito web chiamato "Europa senza di loro" che contestava in modo simile le posizioni di leadership di Macron e Von Der Leyen, secondo uno studio del Digital Forensic Research Lab (Dfrlabs) del Consiglio Atlantico.

Il sito web, ancora attivo, ha almeno tre immagini generate dall'intelligenza artificiale: mostra petizioni contro "il disprezzo dell'Ue per i popoli, l'immigrazione massiccia e la promozione dell'hijab", si legge nel rapporto.

I post generati dai partiti con l'Ai potrebbero essere molti di più

Valentin Chatelet, ricercatore dell'Atlantic Council, ha dichiarato che è "difficile" sapere quanto questo tipo di contenuti generati dall'Ai abbia influito sul successo del Rn nelle elezioni europee e francesi.

"Penso che abbia un impatto positivo sui materiali che il partito utilizza per trasmettere un'idea particolare, come la posizione di Bardella su una questione", ha detto Chatelet. "Le immagini (generate dall'Ai) vengono utilizzate anche per scioccare le persone, finché non diventano mainstream", ha aggiunto. Euronews Next ha contattato i partiti Rn, il gruppo europeo Identità e Democrazia, Patriots e Reconquête, ma non ha ricevuto risposta.

Secondo l'emittente francese Bfmtv, i candidati del Rn hanno ricevuto una formazione sull'Ai, che comprende anche l'uso di Chatgpt, a partire dal gennaio 2024. Nel libretto di formazione, l'emittente fornisce esempi di come l'Ai possa aiutare i candidati politici, come la creazione di manifesti elettorali e la ricerca di argomenti per i dibattiti.

Né lo studio di Ai Forensics né il Dfrlabs dell'Atlantic Council hanno esaminato i post personali dei candidati o i contenuti creati dalle fanbase dei partiti. Romano ritiene che il loro studio sia "solo la punta dell'iceberg" della quantità di contenuti elettorali Ai non etichettati che circolano sulle piattaforme dei social media.

Negligenza delle aziende tecnologiche nell'uso dell'Ai

Il rapporto di Ai Forensics ha rilevato che nessuna delle immagini generate dall'IA era etichettata come tale.

"I nostri risultati rivelano una negligenza critica da parte di partiti e piattaforme politiche nel rispettare gli impegni di etichettatura delle immagini generate dall'Ai nelle loro campagne politiche, evidenziando l'urgente necessità di trasparenza", si legge nel rapporto.

A febbraio, grandi aziende tecnologiche come Google, OpenAi, Meta e TikTok hanno firmato un accordo open tech che "stabilisce le aspettative su come i firmatari gestiranno contenuti elettorali ingannevoli generati dall'intelligenza artificiale" sulle loro piattaforme prima delle elezioni europee.

Il primo impegno di questo accordo è che le piattaforme "identificheranno le immagini realistiche generate dall'Ai e/o (certificheranno) l'autenticità dei contenuti e la loro origine", si legge in una copia dell'accordo. Hanno inoltre promesso di rivedere i loro modelli per "comprendere i rischi che possono presentare" per i contenuti ingannevoli dell'Ai.

Alcuni partiti politici hanno firmato la propria versione di questoaccordo con la Commissione europea, in cui si dice che sono "impegnati a prevenire l'inganno deliberato del pubblico, anche attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale", si legge in una copia.

Il gruppo Identità e Democrazia (Id) del Parlamento europeo, di cui fa parte il Rn ha firmato questo codice di condotta. Gli altri partiti nazionali francesi non lo hanno fatto. Romano ha detto che Ai Forensics invierà il suo rapporto alla Commissione europea con la speranza che ci sia qualche tipo di ripercussione contro i partiti che violano questi codici di condotta.