I cittadini francesi nei territori d'Oltremare e che vivono all'estero hanno cominciato a votare. Secondo i sondaggi, il Rassemblement avrà la maggioranza

È tempo per il secondo turno delle elezioni legislative in Francia. I primi seggi elettorali sono stati aperti sabato a Saint-Pierre-et-Miquelon, al largo del Canada nell'Atlantico del Nord, a mezzogiorno, ora di Parigi. Nell'unico collegio elettorale del territorio, Stéphane Lenormand, che ha superato di gran lunga gli altri a destra, affronterà Frédéric Beaumont del Partito Socialista.

Urne aperte anche per i residenti della Guyana francese, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Guadalupa, Martinica, Polinesia francese e i cittadini francesi che vivono nel continente americano inizieranno a votare nel pomeriggio. Il secondo turno in Nuova Caledonia inizierà alle 10 p.m. ora di Parigi. Anche i cittadini francesi residenti all'estero hanno potuto votare su Internet mercoledì e giovedì.

Il futuro politico di Macron

Il presidente francese Emmanuel Macron potrebbe svegliarsi, se ha dormito, con un mandato zoppo. Il secondo turno delle elezioni legislative di domenica avrà quasi certamente un impatto sull'influenza del leader francese nei settori della difesa e degli affari esteri. Secondo gli analisti della politica estera e di difesa della Francia, il presidente potrebbe vedere diminuito il suo ruolo di figura forte nella gestione degli affari europei e mondiali e il suo approccio muscolare a sostegno dell'Ucraina nella guerra contro la Russia.

Un parlamento sfidante

Secondo gli ultimi sondaggi, il Rassemblement national sembra destinato a incassare la maggioranza, seppure non quella assoluta, staccando anche la sinistra del Nuovo Fronte Popolare. Ancora più indietro i centristi di Ensemble.

Una delle poche certezze prima del secondo round decisivo di domenica è che lo stesso Macron non può emergere rafforzato. Con molti dei suoi candidati già fuori gara, il campo di Macron non può garantire la maggioranza assoluta che gli ha dato ampio spazio di manovra nel primo mandato come presidente dal 2017.

È anche probabile che le forze politiche che sostengono Macron possano scendere ben al di sotto dei 245 seggi conquistati dopo la sua rielezione nel 2022.

La promessa di Le Pen

La leader del Rassemblement National (Rn), Marine Le Pen, ha promesso che in caso di vittoria alle elezioni revocherà l'uso delle armi a lungo raggio inviate dalla Francia a Kiev. No anche a un possibile invio di militari francesi in Ucraina.

"Se Emmanuel Macron volesse inviare truppe in Ucraina e il primo ministro di RN è contrario, allora non verranno inviate truppe in Ucraina - ha dichiarato Le Pen - L'ultima parola spetta al primo ministro”. Le Pen ha detto che impedirà che la Francia diventi "co-belligerante", consentendo l'uso di missili francesi a lungo raggio contro obiettivi in Russia.