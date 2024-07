Di Euronews

In Irlanda del Nord, le cose potrebbero cambiare in modo significativo nelle elezioni generali del Regno Unito. Sono in palio 18 seggi a Westminster. Il DUP, il partito Unionista Democratico, filo-britannico, ha attualmente 8 seggi, mentre il Sinn Féin, partito di unità irlandese, ne ha 7.

La sfida per il seggio a Westminster tra Robinson e Long

Nella Belfast orientale unionista, il partito dell'Alleanza ritiene di poter scalzare il leader del DUP, Gavin Robinson, che rischia non solo di perdere il suo seggio a Westminster a favore della candidata dell'Alleanza Naomi Long, ma anche la leadership del partito, a soli tre mesi dall'assunzione dell'incarico. Il DUP afferma che, nonostante tutte le speculazioni, è fiducioso di riportare a Londra 8 deputati, come avviene attualmente, compreso il leader del suo partito.

I timori del partito unionista irlandese

Con i partiti unionisti rivali che potrebbero rubare voti al DUP, la perdita di un solo seggio a Westminster per il principale partito unionista sarebbe estremamente simbolica, mentre il partito di unità filo-irlandese Sinn Féin continua a espandere il suo sostegno grazie al crescente numero di cattolici nazionalisti irlandesi in Irlanda del Nord.

"Il simbolismo è molto importante nella politica nordirlandese e in tutta la politica irlandese - spiega Sam McBride del Belfast Telegraph - Spesso è più significativo della realtà dei fatti. La narrazione significativa che c'è stata negli ultimi anni è che il Sinn Féin è in ascesa e i partiti unionisti sono in declino e quindi, se ciò continuerà in queste elezioni, rafforzerà la sensazione che l'unità irlandese si stia potenzialmente avvicinando".