Dove è più costoso costruire appartamenti in Europa?

Un nuovo rapporto irlandese confronta i costi di costruzione dello stesso appartamento in dieci città europee: le più costose Zurigo e Dublino, la più economica Tallinn

PUBBLICITÀ

La città svizzera di Zurigo e la capitale irlandese Dublino sono in cima alla classifica in un recente rapporto sui costi di costruzione in Europa. I dati pubblicati questa settimana dalla Society of chartered surveyors Ireland e dal Trinity college di Dublino analizzano il prezzo di costruzione della stessa unità abitativa in dieci città.

Il parametro di riferimento è un blocco di 39 appartamenti di sette o più piani, contenente per lo più abitazioni con due camere da letto. Secondo il rapporto il costo di costruzione di questo tipo di abitazione a Zurigo è di circa 2.866 euro al metro quadro, la cifra più alta registrata. Seguono Dublino, Manchester, Stoccolma e Glasgow.

Tra le città più economiche ci sono Birmingham, Amsterdam, Bruxelles e Belfast. La città più economica studiata è Tallinn, in Estonia, dove la costruzione di un appartamento costa 1.367 euro al metro quadro, molto al di sotto della media delle altre città, pari a 2.057 euro al metro quadro.

I ricercatori hanno preso in considerazione i costi "duri", come i materiali, ma anche alcuni costi "morbidi", come i compensi dei professionisti e le tasse.

La crisi abitativa a Dublino

"Questa indagine ha messo a confronto il prezzo di un condominio svizzero se fosse stato costruito in altre città, ed è chiaro che il progetto è architettonicamente molto diverso da quello che realizzeremmo in Irlanda", ha dichiarato Bryn Griffiths, uno degli autori del rapporto e vicepresidente del comitato del gruppo professionale Scsi quantity surveying.

"I progetti che utilizziamo qui [in Irlanda] fanno lievitare i costi e riteniamo che se la politica di pianificazione adottasse approcci alternativi e maggiore flessibilità i costi potrebbero essere ridotti".

Dublino, uno dei punti chiave del rapporto, da anni fatica a costruire un numero sufficiente di case per ospitare la sua popolazione. Il prezzo di costruzione di un condominio nella capitale irlandese è di 2.363 euro al metro quadro. Secondo i dati dell'Ufficio centrale di statistica irlandese, a marzo 13.866 adulti e bambini si trovavano in alloggi per senzatetto in Irlanda, con un aumento annuale del 16 per cento.

"Dublino è un po' meno costosa della città tipica per le opere strutturali, tipicamente in cemento", ha dichiarato Ronan Lyons, professore associato di economia al Trinity college di Dublino. "Tuttavia l'elevato costo complessivo di Dublino è dovuto in particolare a due voci", ha aggiunto. Si tratta di "servizi e attrezzature, che comprendono il riscaldamento e gli ascensori elettrici, e di opere non strutturali, come pavimenti, finestre e carpenteria".

Il prezzo delle risorse varia meno del costo del lavoro

Un'analisi più ampia di tutte le città prese in esame suggerisce tuttavia che il prezzo delle risorse varia molto meno del costo del lavoro. Citando i dati Eurostat, la nuova pubblicazione sottolinea che in Estonia il costo medio orario della manodopera edile è di 16,50 euro.

"Il gruppo più costoso è quello delle città dell'Europa centrale, che hanno il costo orario del lavoro più alto tra le città considerate", sottolinea il rapporto. "Questo gruppo comprende Zurigo, Vienna e Berlino, ma anche Ginevra".

Gli autori del rapporto hanno sottolineato che sono necessarie ulteriori ricerche per confrontare altri fattori, come il prezzo dei terreni e i costi normativi dettagliati. Va inoltre sottolineato che le cifre contenute nel rapporto si riferiscono al primo trimestre del 2020: sono state quindi registrate prima che i costi di costruzione salissero alle stelle a causa della pandemia e dello shock energetico europeo.