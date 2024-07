Progetto Electrifly, aerei elettrici per due mesi e per piccole tratte

I viaggiatori interessati possono approfittare del progetto Electrifly per viaggiare tra Belgio, Paesi Bassi e Germania sino al 31 agosto. I biglietti possono essere prenotati sul sito web di Electrifly

A grandi passi ma ancora per piccoli viaggi: non si ferma il processo per la decarbonizzazione del settore del trasporto aereo.

I viaggiatori possono ora effettuare un breve volo internazionale a bordo di un aereo elettrico dall'aeroporto di Maastricht Aachen. Si tratta di una sperimentazione di due mesi durante i quali le persone possono volare senza emissioni tra gli scali di Maastricht, Liegi e Aquisgrana (Merzbrück). Si tratta di voli a brevissima percorrenza.

Non vuoi inquinare? Prendi l'aereo elettrico

I voli saranno effettuati con un velivolo biposto del costruttore sloveno Pipistrel, che segna un passo significativo verso l'elettrificazione di parte della flotta.

I viaggiatori interessati possono approfittare del progetto Electrifly per viaggiare tra Belgio, Paesi Bassi e Germania sino al 31 agosto. I biglietti possono essere prenotati sul sito web di Electrifly.

Massimo 50 minuti di tratta con gli aerei elettrici

I voli con aerei elettrici sono ancora relativamente rari. "Finora questi velivoli sono stati utilizzati principalmente per l'addestramento, i decolli e gli atterraggi, soprattutto a Liegi e Anversa - spiega Wouter Dewulf, Wouter Dewulf, economista dell'aviazione a UAntwerpen - Questi aerei possono viaggiare per circa 50 minuti e sono fantastici dal punto di vista economico ed ecologico, rispetto agli attuali aerei a cherosene".

Tuttavia, questi dispositivi sono un po' limitati, in termini di posti a sedere e di autonomia, soprattutto a causa del peso elevato delle batterie agli ioni di litionecessarie per i voli più lunghi.

Dewulf sostiene che "questa situazione potrebbe cambiare nei prossimi dieci-quindici anni, come per le auto elettriche". In primo piano un progetto dell'università tecnica di Delft, nei Paesi Bassi, che prevede la costruzione di un aereo da 90 posti in grado di volare per 500-600 chilometri entro un decennio.

Si prevede che inizialmente saranno soprattutto gli uomini d'affari a utilizzare i voli elettrici. Un singolo volo per Liegi o Aquisgrana costa circa 120 euro. Inoltre, sull'aereo può salire solo un passeggero accanto al pilota e non è ancora possibile portare molti bagagli.