I ministri della Difesa di Varsavia e Vilnius hanno chiesto un maggiore impegno da parte dell'Ue e della Nato per la protezione dei confini con la Bielorussia. I due Paesi hanno già avviato due piani di rafforzamento delle linee di confine, ma si aspettano che la loro difesa diventi internazionale

Internazionalizzazione della protezione del confine orientale dell'Unione europea e della Nato, è quanto hanno chiesto i ministri della Difesa della Lituania, Laurynas Kasciunas, e della Polonia, Wladislaw Kosiniak-Kamysz, durante la visita a un tratto della recinzione di confine con la Bielorussia vicino a Vilnius.

In occasione del Consiglio europeo della scorsa settimana, i leader estone, lettone, lituano e polacco hanno firmato una lettera in cui si chiedeva all'Ue di essere coinvolta "sia politicamente che finanziariamente" nella costruzione di una linea di difesa da circa 2,5 miliardi di euro lungo il confine orientale del blocco con la Russia e la Bielorussia, per proteggersi dalle minacce militari e ibride.

A giugno, la Polonia, che ha perso un soldato in un attacco con coltello attraverso la recinzione di confine, ha approvato il programma di protezione dei confini da 2,3 miliardi di euro, denominato Scudo orientale. La Lituania sta portando avanti la sua iniziativa 'Linea di Difesa' come parte del progetto di fortificazione della Linea di Difesa Baltica, concordato dai tre Stati baltici a gennaio.

Il ministro lituano Kasciunas ha dichiarato ai giornalisti che il sistema di difesa dei confini nazionali richiederà una spesa stimata di 600 milioni di euro nell'arco di un decennio, e che i primi lotti di attrezzature anti-movimentazione acquisite arriveranno alla fine del mese.

Kasciunas ha inoltre illustrato altre misure che verranno realizzate nel prossimo futuro per ostacolare l'avanzata delle forze nemiche. Tra queste anche mine anticarro, mine ad uso remoto, una rete di fossati anticarro, ponti nel caso in cui il nemico si stia avvicinando e debba essere ostacolato. "A partire dalla fine dell'estate, fortificheremo in modo permanente alcuni punti del confine", ha detto Kasciunas.

Il ministro polacco Kosiniak-Kamysz ha promesso di sollevare la questione al vertice Nato della prossima settimana a Washington, dove si terrà una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Alleanza atlantica.

"La situazione è molto simile in Lituania e in Polonia. Scambieremo le nostre esperienze e sosterremo la costruzione della 'Linea di Difesa' lituana che si collega alla Linea di difesa del Baltico e allo Scudo orientale come linea di difesa del fianco orientale della NAto e dell'Ue", ha spiegato Kosiniak-Kamysz.