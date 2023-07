Al confine tra Polonia e Bielorussia, "nulla è cambiato" in due anni

In una foresta dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, centinaia di migranti sopravvivono nella speranza di raggiungere le porte dell'Europa. Dall'inizio della crisi migratoria, due anni fa, vi sono stati trovati 48 corpi.

Nella foresta naturale più antica e densa d'Europa, al confine tra Polonia e Bielorussia, negli ultimi due anni sono stati ritrovati 48 corpi. Questi sono i dati dell'ONG polacca Grupa Granica.

"Non si può essere davvero preparati a sopravvivere qui", lamenta Anna Alboth, attivista di una ONG che aiuta i rifugiati nella foresta di Bialowieza, patrimonio mondiale dell'UNESCO.

I migranti cercano di sopravvivere di fronte ai numerosi pericoli presenti in questa "zona rossa". E ogni stagione porta con sé le proprie difficoltà. "La_Polonia orientale è molto dura. Ci sono paludi e foreste enormi. In estate fa molto caldo e non c'è niente da bere. In inverno, può fare freddo fino a meno 20 gradi_", descrive l'attivista Anna Alboth.

. Un altro pericolo, secondo questa ONG, è la presenza delle guardie di frontiera polacche.

Ils sont battus, mordus par des chiens, on leur prend leur argent, leur téléphone est détruit Anna Alboth Militante dans l'ONG Grupa Granica

"Le_guardie di frontiera polacche li picchiano, li mordono con i cani, gli portano via i soldi, distruggono i loro telefoni e non possono più comunicare. Tutto questo viene fatto per scoraggiarli a venire_", descrive l'autrice.

De nombreux migrants sont piégés dans la forêt, derrière un mur barbelé construit par la Pologne pour les empêcher de franchir la frontière. Anna Alboth

Sebbene dal 2021 sia legale respingere i migranti in Polonia, le guardie di frontiera polacche negano le violenze. "Non ci sono denunce contro gli agenti polacchi. Non capisco da dove vengano queste accuse. Se qualcuno pensa che una guardia di frontiera polacca abbia usato violenza, dovrebbe portare la sua denuncia in tribunale", spiega la portavoce Anna Michalska.

Dans la forêt de Bialowieza, les migrants font face à de nombreux dangers. Grupa Granica

Richieste di asilo rifiutate

Anche l'ONG polacca Grupa Granica accusa le guardie di frontiera polacche di non accettare le domande di asilo dei migranti. "Non permettono loro di fare domanda, anche se parlano inglese e mostrano i documenti", afferma l'attivista Anna Alboth.

Anche la portavoce delle guardie di frontiera polacche nega queste accuse. Secondo lei, i migranti non hanno intenzione di rimanere in Polonia e vogliono chiedere asilo in Germania, Francia o Regno Unito. "È per questo che si_nascondono da noi_", afferma la donna che ha il compito di proteggere le frontiere polacche.

"L'Est de la Pologne est très rude. Il y a des marécages, d'immenses forêts", décrit la militante Anna Alboth. Anna Alboth

Per impedire ai migranti di attraversare il confine, lungo 416 km, nel 2022 la Polonia ha costruito un muro d'acciaio di 186 km. Ma la sua efficacia è messa in discussione. "In due anninon è cambiato nulla, la gente continua a cercare di attraversare il confine. La scorsa settimana abbiamo aiutato 250 persone: bambini, donne incinte...", racconta Anna Alboth.

"Con una_gamba o un braccio rotto,_ attraversare la foresta è più complicato", continua.

Un mur s'étend le long d'une partie de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Euronews

In Polonia, la questione migratoria sta cristallizzando il dibattito politico nel bel mezzo della campagna elettorale. Varsavia si è opposta a una riforma della politica migratoria europea all'ultimo vertice europeo. Il governo polacco vuole indire un referendum sulla questione dell'accoglienza dei rifugiati in concomitanza con le elezioni parlamentari del prossimo autunno.