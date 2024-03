Il primo ministro finlandese si è rivolto mercoledì al Parlamento europeo e ha delineato le sue priorità politiche per la prossima legislatura

"Il mio governo si impegna per un'Unione europea forte. Un'UE che agisca e non solo reagisca. Vogliamo costruire un'Unione che si occupi della nostra sicurezza comune e che lavori per la nostra economia", ha dichiarato Petteri Orpo ai legislatori.

Ma il discorso del premier si è rapidamente trasformato in un'accusa e in una recriminazione per la sua alleanza con il Partito dei Finlandesi, un partito populista ed euroscettico che è stato afflitto da scandali di razzismo, antisemitismo e neonazismo.

Il Partito dei Finlandesi siede nell'emiciclo di Strasburgo con il gruppo di destra Conservatori e Riformisti Europei (ECR), mentre la Coalizione Nazionale di Orpo appartiene al Partito Popolare Europeo (PPE), la formazione di centro-destra che detiene la maggior parte dei seggi. Nel gabinetto di Orpo sono presenti anche membri del Partito Popolare Finlandese (Rinnovare l'Europa) e dei Cristiano Democratici (PPE).

Dimissioni per battute su "Heill Hitler"

L'anno scorso, uno dei ministri del Partito dei Finlandesi, Vilhelm Junnila, si è dimesso dopo che è stato rivelato che aveva fatto battute su "Heil Hitler" e promosso aborti in Africa come metodo per combattere il cambiamento climatico. Il leader del partito, Riikka Purra, è stato costretto a scusarsi per aver fatto in passato commenti razzisti sugli immigrati turchi e somali.

Le forze progressiste vedono nel governo di Helsinki una prova del confine sempre più labiletra la destra tradizionale e l'estrema destra, un fenomeno che, secondo loro, si sta diffondendo rapidamente in tutto il blocco e minaccia la sostenibilità dell'integrazione europea.

"Signor Orpo, signor Weber: mettete fine alla vostra alleanza con chi vuole distruggere l'Europa".

Iratxe García Pérez, leader dei Socialisti e Democratici (S&D), ha lanciato l'accusa contro l'ospite d'onore, dicendogli: "Il tuo unico nemico è l'estrema destra". La spagnola ha anche citato il Presidente del PPE Manfred Weber, che considera la mente di questo riavvicinamento ideologico.

"La vostra alleanza con l'estrema destra è la vera minaccia alla nostra democrazia e al progetto europeo. Per questo è in gioco il futuro dell'Unione europea", ha dichiarato García Pérez.

"In tempi di incertezza e di grandi trasformazioni, non è sufficiente cercare di resistere all'ondata reazionaria. Dobbiamo andare avanti", ha proseguito.

Un ripensamento sul Green Deal

Un altro punto di scontro è stata la proposta di Orpo di un ripensamento del Green Deal dopo le elezioni del Parlamento europeo, previste tra il 6 e il 9 giugno. Il premier finlandese ha esortato il blocco a "ricalibrare la nostra politica climatica e passare da una regolamentazione troppo dettagliata alla promozione dell'innovazione".

"Abbiamo bisogno di carote e incentivi, non di bastoni e burocrazia", ha detto, suscitando gli applausi dei legislatori del PPE, che hanno adottato una posizione più critica nei confronti del Green Deal guidato da Ursula von der Leyen, il politico più importante del partito.

Philippe Lamberts, co-presidente dei Verdi, si è opposto al discorso di Orpo e ha sostenuto che l'atteggiamento frugale della Finlandia in materia di spesa pubblica è in "contraddizione" con gli obiettivi di diffusione delle energie rinnovabili, che comportano spese significative per tutti gli Stati membri.

"Mai allearsi con persone che di fatto considerano alcuni esseri umani come inferiori".

"La regolamentazione ci pone degli obiettivi e crea dei mercati. Non si può dire allo stesso tempo che abbiamo bisogno di più carote, ma poi non vogliamo spendere soldi per questo. Voglio dire, cosa sono le carote se non soldi pubblici?".

Lamberts ha anche denunciato il gabinetto di Orpo, affermando che "persone come noi non dovrebbero mai, mai allearsi con persone che di fatto considerano alcuni esseri umani come inferiori".

"È quello che avete fatto in Finlandia. E sono contento, Manfred (Weber), che i tuoi colleghi in Portogallo non lo faranno", ha detto, riferendosi al recente risultato delle elezioni legislative in Portogallo, dove i conservatori vincitori hanno escluso di entrare in una coalizione con il partito di estrema destra Chega.

Finland's Petteri Orpo addressed the European Parliament in Strasbourg, France. European Union, 2024.

Le critiche contro Orpo, le sue alleanze politiche e le sue riforme economiche sono state ampiamente riprese da altri eurodeputati progressisti durante l'ora di dibattito a Strasburgo, anche se occasionalmente interrotte da espressioni di sostegno da parte di legislatori di destra e di estrema destra.

Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo ECR, ha accolto calorosamente il premier finlandese e ha detto che la sua vittoria elettorale è "più importante di quanto possiate immaginare".

"E ancora più significativa è stata la sua scelta di governare a fianco del Partito dei Finlandesi. Un membro importante della nostra famiglia politica. Sei riuscito a resistere alle pressioni di chi non voleva una coalizione tra il PPE e l'ECR", ha detto Procaccini. "Se il centrodestra è unito, vince ovunque in Europa e la sinistra lo sa fin troppo bene".

Il gruppo ECR è considerato ideologicamente più tollerabile per il PPE rispetto all'altra formazione euroscettica presente in Parlamento, Identità e Democrazia (ID), che comprende gruppi come National Rally (Francia), Alternative für Deutschland (Germania), Flemish Interest (Belgio) e il Partito della Libertà dell'Austria.

Von der Leyen e Weber hanno liquidato 'ID come "amici di Putin" e hanno respinto ogni possibile cooperazione con loro. Tuttavia, alcuni membri dell'ECR, come Fratelli d'Italia (Italia), Partito Civico Democratico (Repubblica Ceca) e Sweden Democrats (Svezia) sono visti come partner più adatti per i conservatori mainstream, come dimostra l'accordo di lavoro di Orpo con il Partito dei Finlandesi.

I sondaggi prevedono un aumento dei seggi per ECR e ID

I sondaggi prevedono un sostanziale aumento dei seggi per i gruppi ECR e ID, che indebolirebbe la grande coalizione tra conservatori, socialisti e liberali.

Al termine del dibattito, il premier ha ripreso la parola per difendere la sua coalizione e raddoppiare il suo programma politico, in particolare sul sostegno all'Ucraina, una questione che il PPE utilizza come metro di giudizio per distinguere i partiti appetibili da quelli non appetibili.

"Signora García Pérez e per molti altri: nel mio governo non ci sono partiti di estrema destra", ha detto Orpo all'emiciclo, "il governo finlandese è a favore dello Stato di diritto. È a favore della democrazia. È a favore della parità di diritti tra i sessi. È a favore dell'Ucraina. È a favore dell'Unione europea".