I presunti crimini sono stati commessi tra il 2012 e il 2014 nei primi anni della guerra civile siriana. Si tratta di quattro presunti miliziani palestinesi senza cittadinanza e di un ex membro dei servizi segreti del regime di Bashar Al-Assad

In Germania sono state arrestate cinque persone sospettate di aver commesso crimini contro l'umanità in Siria tra il 2012 e il 2014.

La magistratura tedesca ritiene che abbiano partecipato alla violenta repressione delle proteste antiregime nel campo profughi palestinese di Al Yarmouk nel luglio 2012, nelle prime fasi della guerra civile siriana.

Atti che si "qualificano come crimini contro l'umanità e crimini di guerra", e che costarono la vita ad almeno sei persone, si legge negli ordini di arresto comunicati mercoledì ed eseguiti tra Berlino e altre due località nel sud-ovest e nel nord-est della Germania.

Chi sono gli arrestati in Germania per crimini contro l'umanità

Gli uomini sono stati identificati come Jihad A., Mahmoud A., Sameer S. e Wael S., quattro apolidi sospettati di essere stati affiliati al Movimento Palestina Libera in Siria. L'ultimo, Mazhar J., è un cittadino siriano sospettato di essere stato un ufficiale dei servizi segreti.

I presunti membri della milizia sono anche accusati di aver preso a pugni e calci dei civili ai posti di blocco e di averli picchiati con i fucili tra il 2012 e il 2014. Uno degli arrestati è sospettato anche di aver consegnato alle autorità siriane tre persone poi uccise in un'esecuzione di massa di 41 civili nell'aprile 2013.

Gli arresti sono stati effettuati grazie alle leggi sulla giurisdizione universale che vigono in Germania, che consentono a magistrati tedeschi di perseguire i crimini contro l'umanità commessi ovunque nel mondo.

Le autorità tedesche si sono coordinate con la Svezia in un'indagine congiunta. In un comunicato separato, le autorità svedesi hanno comunicato di avere arrestato altre tre persone per crimini commessi in Siria nel 2012.