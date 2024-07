I membri permanenti del vertice della Shanghai Cooperation Organisation (Sco) sono il Kazakistan, quest'anno padrone di casa, India, Cina, Kirghizistan, Pakistan, Russia, Tagikistan, Uzbekistan e dall'anno scorso l'Iran. Attesa l'ufficializzazione dell'adesione a pieno titolo della Bielorussia

Secondo incontro in meno di tre mesi per i leader cinese e russo, questa volta ad Astana, in Kazakistan, in occasione del 24esimo vertice del Consiglio dei capi di Stato dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) in programma il 3 e 4 luglio.

Un "caro amico", è così che Xi Jinping è tornato a definire Vladimir Putin. "Signor Presidente Putin, mio caro amico, sono molto felice di questo altro incontro", ha detto Xi nel colloquio con Putin nella capitale del Kazakistan. Putin e Xi si erano visti l'ultima volta a maggio quando il leader russo è sbarcato in Cina per la prima visita all'estero dopo la vittoria alle elezioni dello scorso marzo.

Per Putin i legami della Russia con la Cina sono più forti che mai, "Le relazioni russo-cinesi, il nostro partenariato globale e la cooperazione strategica, stanno vivendo il loro periodo migliore della storia", ha affermato Putin. "Di fronte a una situazione internazionale caratterizzata da turbolenze e cambiamenti", Cina e Russia "dovrebbero continuare a sostenere l'aspirazione originaria di amicizia duratura" e dare impulso alla "cooperazione", ha invece detto il leader cinese Xi Jinping.

Gli incontri di Putin ad Astana

Putin è arrivato mercoledì mattina ad Astana proprio per il Sco. E non solo. Il presidente russo era infatti atteso per una serie di bilaterali a margine del summit. Secondo l'agenzia Tass il leader del Cremlino è arrivato nell'ex Repubblica sovietica accompagnato da una nutrita delegazione, dal ministro degli Esteri Sergei Lavrov al consigliere Yuri Ushakov, il portavoce Dmitry Peskov, i vice primi ministri Alexander Novak e Alexey Overchuk ed il rappresentante della Russia presso la Sco Bakhtiyor Khakimov. Programmati colloqui tra Putin e i presidenti dell'Azerbaigian, del Kazakistan, della Mongolia, della Turchia e con il primo ministro pakistano.

Erdoğan a Putin: una pace giusta in Ucraina è possibile

"Una pace giusta in Ucraina è possibile", così il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan all'omologo russo Vladimir Putin durante il faccia a faccia avvenuto nella capitale del Kazakistan. Nonostante non

"La Turchia continuerà a fare di tutto per raggiungere la pace. Riteniamo fondamentale in primo luogo giungere a un cessate il fuoco nel più breve tempo possibile; con la cessazione delle ostilità si porranno le basi per un negoziato che conduca a una pace giusta. Una strada che riteniamo possibile", ha detto Erdoğan a Putin.

I membri del vertice della Shanghai Cooperation Organisation

I membri permanenti del vertice della Shanghai Cooperation Organisation (Sco) sono il Kazakistan, quest'anno padrone di casa, India, Cina, Kirghizistan, Pakistan, Russia, Tagikistan, Uzbekistan e, dall'anno scorso, l'Iran. La Bielorussia aderirà formalmente alla Sco giovedì. Presenti anche tre Stati osservatori, Afghanistan, Bielorussia e Mongolia, e 14 partner di dialogo, tra cui Azerbaigian, Armenia, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Turchia. Dopo il Kazakistan la Cina assumerà la presidenza di turno Sco per il periodo 2024-2025.