Il presidente finlandese, Alexander Stubb, stringe la mano al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo una conferenza stampa a Kiev (3 aprile 2024) - Diritti d'autore Vadim Ghirda/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Il presidente Alexander Stubb, in visita a Kiev, ha annunciato che la Finlandia fornirà aiuti per 188 milioni di euro. Zelensky rassicura che non manderà al fronte i giovani arruolati con l'abbassamento dell'età di leva a 25 anni