È Iniziato ufficialmente l'esame di maturità per oltre 526mila studenti. Si parte con la prima prova, il tema di italiano. Sette le tracce proposte per analisi del testo e saggio breve, tra gli autori Ungaretti, Pirandello e Montalcini

È iniziata la prima prova dell'esame di maturità per 526mila studenti in tutta Italia, per un totale di 28.038 classi. I candidati che arrivano dai licei sono 266.057, la maggior parte, mentre dagli istituti tecnici sono 172.504 gli studenti a sottoporsi all'esame e 87.756 dagli istituti professionali.

Si parte alle 8:30 con il tema, uguale per tutti, per valutare le capacità espressive, la padronanza dell'italiano, le capacità logiche e critiche. Come sempre, sono sette le tracce tra cui scegliere proposte dal Ministero dell'Istruzione, in ambito artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico e sociale.

Quali sono le tracce dei temi proposti ai maturandi 2024

Per l'analisi e l'interpretazione di un testo letterario (tipologia A) la prima proposta è"Pellegrinaggio" di Giuseppe Ungaretti, a cui è richiesto allo studente di integrare una riflessione sulla modalità con cui la letteratura e le arti affrontano il dramma della guerra e della sofferenza umana.

La seconda proposta per l'analisi è invece un brano tratto da "Quaderni di Serafino Gubbio operatore" di Luigi Pirandello. Oltre alle domande tecniche, Gli studenti che sceglieranno la traccia dovranno sviluppare un approfondimento sull'interpretazione del testo facendo riferimento ad autori od opere che approfondiscano gli effetti dello sviluppo tecnologico sugli individui e sulla società contemporanea.

Per quanto riguarda l'analisi e la produzione di un testo argomentativo (tipologia B), invece, lo scritto scelto è tratto da "Storia d'Europa", dello storico Giuseppe Galasso e invita gli studenti a riflettere sull'equilibrio del terrore generato dalle armi nucleari, sulla Guerra fredda e sul disarmo.

Sempre per la tipologia B, una traccia alternativa è invece un estratto di un testo di Maria Agostina Cabiddu sull'importanza della carta costituzionale, mentre una terza proposta riguarda i benefici del silenzio per la comunicazione in uno scritto di Nicoletta Polla-Mattiot"Riscoprire il silenzio". In questo caso, oltre a dimostrare di aver compreso il testo allo studente è richiesto di sviluppare una riflessione propria sull'argomento.

Per il saggio breve (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità, tipologia C) le due proposte da cui partire sono un brano tratto da "Elogio dell'imperfezione" di Rita Levi Montalcini, per cui lo studente dovrà sviluppare un testo critico sul valore dell'imperfezione nella società contemporanea, e un estratto da "Profili, Selfie e Blog",di Maurizio Caminito, che affronta i cambiamenti della scrittura diaristica con l'affermazione dei social.