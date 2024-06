Di Euronews

La polizia federale tedesca schiererà il più alto numero di agenti in vista dei campionati europei di calcio. Il Paese è in massima allerta alla luce degli eventi politici internazionali

La Germania è prontissima a ospitare il prossimo campionato europeo di calcio e per far in modo che tutto sia sotto controllo la polizia federale sta effettuando il più grande dispiegamento di sicurezza dalla sua fondazione nel 1951.

Gli Euro 2024 si giocheranno in dieci dei più grandi stadi tedeschi, dall'Olympiastadion di Berlino al Volksparkstadion di Amburgo, e inizieranno il prossimo venerdì.

Circa 22 mila agenti saranno in servizio per tutta la durata del torneo fino a metà luglio, ogni giorno e senza possibilità di usufruire di periodi di ferie.

Per il torneo la Germania si aspetta centinaia di migliaia di tifosi e non può farsi trovare impreparata. A supportarli ci saranno agenti di forze dell'ordine stranieri.

Le partite si svolgeranno in 10 città diverse. Quattro di queste si trovano nella regione metropolitana del Reno-Ruhr, densamente popolata e facilmente accessibile dai Paesi limitrofi grazie agli ottimi collegamenti ferroviari.

"Ci sono i cosiddetti giocatori a rischio, perché lo sport non può mai essere visto in modo isolato dagli eventi politici mondiali. Dobbiamo essere preparati anche a conflitti politici di tipo bellico o di altro tipo, perché qualcosa del genere può rapidamente riversarsi nello sport", ha dichiarato Karsten Taeschner, portavoce della polizia della Turingia, nella Germania centrale.

"Noi come polizia stiamo cercando di prepararci al meglio. E il messaggio agli appassionati di calcio che vogliono seguire questo sport è che sono tutti benvenuti".

Gli stadi: teatri di violenza negli ultimi anni in Europa

Negli ultimi anni episodi di violenza in Europa legati al calcio sono aumentati, con incidenti particolarmente preoccupanti in Grecia, Turchia e Francia.

Il torneo europeo del 2016 in Francia è stato tormentato da episodi di violenza, con gli hooligan russi che si aggiravano per Marsiglia attaccando i tifosi inglesi.

Alla luce di quanto successo nelle edizioni precedenti la Uefa ha classificato le partite in base al pericolo di rischio. La partita dell'Inghilterra contro la Serbia, che si terrà domenica a Gelsenkirchen non lontano da Dortmund, è stata classificata come un match ad alto rischio.

Altre partite ad alto rischio coinvolgono la Polonia, Croazia, Romania, Paesi Bassi e Repubblica Ceca.

Inoltre, la Germania ha messo in atto alcune restrizioni per tifosi soprattutto per quanto riguarda il consumo di alcolici. I tifosi potranno bere birra a bassa gradazione solo all'esterno degli stadi, ma non sarà consentito bere sugli spalti. Anche nel centro della città sarà in vigore il divieto di consumare bevande alcoliche la sera.