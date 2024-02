Il tennista italiano ha superato in due set, con il punteggio di 7-5 6-4, l'australiano Alex de Minaur. Ora è il numero tre del mondo: superato il russo Medvedev

Jannik Sinner entra ufficialmente nella storia conquistando la terza posizione nella classifica Atp. Il campione altoatesino ha battuto in finale negli Atp 500 di Rotterdam l'australiano Alex de Minaur, dopo un match combattuto nel quale il rivale dell'atleta italiano ha venduto cara la pelle.

Il tennista altoatesino è ora il numero tre del mondo Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Il primo set è stato molto serrato con un break per parte che ha portato sul punteggio di 5-5. Sinner, come di consueto, non si è però scomposto. Per tentare di tenere testa al tennista della Val Pusteria, de Minaur - numero 11 nel ranking mondiale - ha tentato di imporsi con il servizio, ottenendo dieci ace ma anche tre doppi falli. Nonostante aver sciupato ben quattro set-point, Sinner è infine riuscito a conquistare il set, che si è chiuso con il risultato di 7-5.

Dodicesimo titolo in carriera per Jannik Sinner

Combattuto anche il secondo set, concluso con il punteggio di 6-4, che permette a Sinner di continuare la sua straordinaria striscia positiva. Un inizio di 2024 formidabile per il tennista italiano, che vince così il suo dodicesimo titolo in carriera.

Nonostante un buon match, l'australiano Alex de Minaur si è dovuto arrendere in due set Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

L'ultimo match tra Sinner e de Minaur risaliva agli Open del Canada dello scorso anno, quando in finale il tennista italiano aveva vinto con il punteggio di 6-4, 6-1.