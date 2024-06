Di Euronews

L'esercito israeliano ha fatto sapere che otto soldati sono morti nell'esplosione di un blindato mentre un convoglio lasciava Rafah. Sono oltre trecento i militari morti dall'inizio della guerra contro Hamas. Nella Striscia preoccupa poi la situazione sanitaria

Otto soldati israeliani sono morti sabato mattina in un'esplosione a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha annunciato l'esercito (Idf), in quello che segna l'incidente più mortale per le forze israeliane nella Striscia da gennaio.

L'esercito ha comunicato le informazioni di solo uno dei soldati, le famiglie degli altri sette soldati sono state informate e i loro nomi saranno resi noti in seguito. Secondo una prima indagine, i soldati sono stati tutti morti all'interno di un veicolo blindato di ingegneria di combattimento (Cev) Namer.

I soldati stavano viaggiando in un convoglio intorno alle 5 del mattino di sabato, dopo un'offensiva notturna contro Hamas nelle aree nord-occidentali del quartiere Tel Sultan di Rafah, durante la quale le truppe della 401esima Brigata corazzata hanno ucciso circa 50 uomini armati, ha aggiunto l'Idf.

Il convoglio si stava dirigendo verso gli edifici catturati dall'esercito, per far riposare le truppe dopo l'operazione notturna. Il blindato era il quinto o sesto veicolo del convoglio e a un certo punto è stato colpito da una forte esplosione. Non è ancora chiaro se sia trattato di una bomba piazzata in anticipo o se agenti di Hamas si siano avvicinati al veicolo con un ordigno esplosivo e lo hanno piazzato direttamente sul Cev

I militari indagano anche sulla possibilità che gli esplosivi immagazzinati all'esterno del Cev abbiano contribuito alla forte esplosione. Normalmente, le mine e gli altri esplosivi conservati all'esterno di un blindato non riuscirebbero a causare ferite alle truppe all'interno se esplodessero. Secondo l'esercito, poi, non ci sono stati spari durante l'incidente e il veicolo non era fermo quando si è verificata l'esplosione.

La loro morte porta a 307 il bilancio dei soldati dell'Idf uccisi nell'offensiva di terra contro Hamas e nelle operazioni lungo il confine con Gaza.

Meno di un terzo delle strutture sanitarie in funzione, oltre 37mila morti a Gaza

La situazione nella Striscia resta allarmante. In un aggiornamento sui social media l'Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha scritto che ospedali in rovina, restrizioni all'accesso umanitario e scarse forniture mediche e carburante in tutta Gaza stanno spingendo la situazione sanitaria oltre il livello di crisi. "Il personale sanitario continua a supportare le famiglie ma meno di un terzo dei nostri centri sanitari sono operativi", ha aggiunto l'Unrwa.

Il bilancio dei morti a Gaza dall'inizio della guerra è intanto salito a 37.296, mentre i feriti sono 85.197. Lo ha comunicato il ministero della Sanità di Hamas aggiornando il bilancio delle vittime e sottolineando che solo nelle ultime 24 ore si sono registrati 30 morti.