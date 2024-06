Di Euronews

Riuscito il lancio di altri 22 satelliti della società di Elon Musk. Starlink ha ora oltre seimila satelliti che permettono il collegamento a Internet a milioni di persone in tutto il mondo

SpaceX, la società fondata da Elon Musk, ha lanciato 22 satelliti Starlink in orbita dalla Florida. Il lancio è avvenuto a bordo di un razzo Falcon 9 dalla stazione spaziale di Cape Canaveral venerdì sera.

Il booster principale utilizzato è stato il Falcon 9, lo stesso veicolo utilizzato per trasportare i satelliti Starlink che è stato utilizzato nelle sedici missioni precedenti: CRS-24, Eutelsat HOTBIRD 13F, OneWeb 1, SES-18 e SES-19 e 11 missioni Starlink.

Oltre seimila satelliti Starlink in orbita

Dopo il lancio, il Falcon 9 è tornato sulla Terra dopo circa 8,5 minuti. È atterrato verticalmente sulla nave senza equipaggio “A Shortfall of Gravitas”, situata nell'Oceano Atlantico. I 22 satelliti di Starlink sono stati dispiegati nell'orbita terrestre bassa 52 minuti e mezzo dopo il lancio.

La costellazione Starlink è composta da oltre seimila satelliti funzionali in orbita. Questi satelliti forniscono servizi Internet in tutto il mondo, collegando utenti in oltre 70 Paesi.

Questo lancio rappresenta il continuo impegno di SpaceX nell'espansione della megacostellazione Starlink, che mira a fornire connettività globale e accesso a Internet ad alta velocità.