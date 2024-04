Star Bottle rende dunque "democratica" la comunicazione verso il Deep Space, offrendo a tutti la possibilità di inviare messaggi multimediali (testo, foto/immagini, audio e video) tra le stelle

È una prima mondiale: per la prima volta l'invio di messaggi nello Spazio sarà accessibile a tutti, non solo alle organizzazioni militari, governative e di ricerca.

L'iniziativa tutta italiana si chiama "Star Bottle - A message to Deep Space" ed è resa possibile da una partnership tra l'operatore di telecomunicazioni europeo M3Sat e Telespazio, società del gruppo Leonardo, che ha messo a disposizione un'antenna presso il centro spaziale del Fucino.

50 anni fa il messaggio nello Spazio da Arecibo

Dopo 50 anni dall'invio del messaggio allo Spazio dal radiotelescopio di Arecibo (avvenuto sabato 16 novembre 1974), Star Bottle rende dunque "democratica" la comunicazione verso il Deep Space, offrendo a tutti la possibilità di inviare messaggi multimediali (testo, foto/immagini, audio e video) tra le stelle.

La trasmissione dei messaggi avverrà sulla frequenza 2115 MHZ che il Mimit (Ministero dell'Impresa e del Made in Italy) ha assegnato, da 20 anni, a "Star Bottle".

Il primo "lancio spaziale" avverrà il 10 agosto 2024, destinazione Via Lattea, il primo di quattro lanci spaziali previsti fino al 2025.

"Star Bottle" trasformerà il messaggio convertendolo in codice binario con emissione a 9,95 KHz, e la parabola da 11 metri del Fucino lo trasmetterà nella prima data di agosto e, a seguire, nel giorno del solstizio d'inverno, il 21 dicembre.

Il messaggio diventerà un ricordo personale da incorniciare con il certificato di "lancio riuscito" che ogni comunicatore spaziale riceverà dopo la partenza. I messaggi saranno filtrati da un software per scongiurare il pericolo degli haters dello spazio.

Come inviare il proprio messaggio nella Via Lattea

Il costo dell'invio di un messaggio è anch'esso democratico: va dai 14,50 euro per un testo ai 29 euro per un video. Per iscriversi, la piattaforma è: www.starbottle.space

Vincere alla lotteria sarebbe più facile, ma chi se ne importa se le probabilità sono prossime allo zero: comunicare con altre forme di vita nell'universo è la sfida da cogliere. L'iniziativa è stata presentata presso il Senato a Roma.

Conferenza stampa di presentazione del progetto "Star Bottle" in Senato Euronews

"Il nostro sito web, già consultabile, sarà aperto per l’acquisto dei messaggi a partire dal 1° maggio, data di avvio della campagna pubblicitaria in Italia e all’estero - dice l'editore nonché promotore del progetto, Domenico Zambarelli - Tutta l’areascientifica di analisi è stata curata dallo staff di Cosmo 2050. Da oggi, Star Bottle realizza una più profonda relazione con l’Universo, con la nostra casa: con questo portale poniamo l’uomo al centro di un sistema di relazioni sempre più ampio e che da oggi viene allargato anche alla nuova dimensione spaziale”