Elezioni europee: preoccupa l'astensionismo

Di Euronews

Con oltre 350 milioni di elettori nell'Unione chiamati alle urne per eleggere i nuovi europarlamentari, preoccupa l'astensionismo. Occhi puntati su Cipro che ha introdotto un nuovo sistema elettorale

PUBBLICITÀ

In occasione delle elezioni europee, oltre 350 milioni di elettori aventi diritto si recano alle urne per esprimere il proprio voto sui rappresentanti al Parlamento europeo che determineranno il futuro del blocco. Con l'attenzione rivolta alle urne, uno degli aspetti chiave monitorati con attenzione dagli osservatori è l'affluenza alle urne e l'astensionismo.

Osservatori preoccupati per l'astensionismo

"Non possiamo dimenticare che non stiamo parlando di un'elezione europea, ma di 27 elezioni nazionali. Pertanto, l'approccio all'astensionismo sarà certamente diverso a seconda dei Paesi in cui si svolgeranno queste elezioni e a seconda delle attuali questioni in gioco", ha detto Euronews l'analista Tomasz Kanievcky.

Preoccupa la riforma elettorale a Cipro

Gli occhi sono puntati anche su Cipro, dove cresce la preoccupazione per una potenziale astensione degli elettori e per un aumento delle schede bianche e non valide.

I problemi sono legati a una riforma del governo locale che richiede agli elettori di esprimere da sei a dieci schede, una complessità che ha frustrato sia gli elettori che i partecipanti alle elezioni.

In risposta, il presidente cipriota Nicos Christodoulides ha incoraggiato gli elettori a recarsi alle urne: "Le elezioni europee riguardano tutti noi. Una massiccia partecipazione invierà un forte messaggio sull'importanza che attribuiamo a un'Europa più forte, più resiliente, più strategicamente autonoma, più unita e, naturalmente, più efficiente".

Alle ultime elezioni europee del 2019, il tasso di astensione più alto è stato registrato in Slovacchia. Resta da vedere se, dopo l'attentato al primo ministro Robert Fico, populista di sinistra antieuropeo, la tendenza si invertirà.