La manifestazione, tenutasi pochi giorni prima delle elezioni europee, non ha avuto il sostegno della principale organizzazione contadina, il Copa-Cogeca

In un campo lontano dal centro di Bruxelles e dalle istituzioni europee, allevatori e agricoltori si sono riuniti ancora una volta per protestare contro le normative ambientali europee, con manifestanti provenienti da Polonia, Paesi Bassi e Francia.

L'organizzazione Forza per la Difesa degli Agricoltori si aspettava una partecipazione tra le 15mila e le 20mila persone, ma alla fine sono state circa duemila. Secondo la polizia belga, circa 500 trattori si sono radunati nei pressi del famoso Atomium.

Quali sono i motivi dietro alla scarsa partecipazione

Uno dei possibili motivi è stato il sostegno di politici e gruppi di estrema destra. Sieta van Keimpema, uno dei portavoce, nega questa ipotesi. "È una bugia che abbiamo sentito più e più volte", afferma. Sostiene che il tutto è stato organizzato e finanziato dal suo gruppo agricolo, che ha chiesto ai partecipanti di non comportarsi in modo violento e di non bere alcolici. "Non c'è politica in questa protesta e non c'è nulla di estremista, a parte le persone che mentono", si difende van Keimpema.

Ma l'elenco degli oratori mostra un quadro diverso, con interventi di politici di partiti di estrema destra come il Vlaams Belang fiammingo o il Pis polacco. La principale organizzazione di agricoltori dell'Ue, il Copa-Cogeca, si è dissociata dall'evento e sostiene che nessuno dei suoi membri vi ha preso parte.

Anche per i Verdi europei questo è un motivo di preoccupazione e lo hanno difeso in un comunicato stampa di martedì mattina. "L'estrema destra ha alimentato negli agricoltori la menzogna che l'Europa, e il Patto Verde, sono da biasimare per le loro difficoltà", ha dichiarato il candidato capolista del partito ed europarlamentare Bas Eickhout.

Recentemente, in mezzo alle proteste degli agricoltori, la Commissione europea ha abbassato le richieste ambientali del Patto verde europeo e ha ritirato una nuova legge che avrebbe dovuto ridurre l'uso di pesticidi nel settore. Ma per gli agricoltori "non è abbastanza", spiega il segretario generale del Coordinamento rurale francese Christian Convers. "Ci sono stati alcuni piccoli cambiamenti che siamo obbligati a segnalare, ma per il momento, in questa fase, non hanno alcun senso economico".