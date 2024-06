Il gruppo dei liberaldemocratici dell'Ue Renew Europe dovrebbe perdere ben 21 eurodeputati, in particolare tra Francia, Germania e Paesi Bassi. Gli eredi dei valori liberaldemocratici sembrano pagare la caduta della loro popolarità a livello nazionale

Secondo i Super sondaggi di Euronews (che utilizzano i sondaggi pubblicati pubblicamente per prevedere il voto del 9 giugno al Parlamento europeo) i liberali sono destinati a subire una sconfitta storica e a perdere 81 eurodeputati rispetto ai 102 dell'attuale parlamento.

Se questa perdita di consensi fosse confermata dai risultati finali delle elezioni europee, potrebbe produrre cambiamenti rilevanti nella prossima legislatura dell'Ue.

Distanza con le esigenze degli elettori: migrazioni, energia e agricoltura

"Le lotte di Renew riflettono molti dei problemi che ha affrontato nelle votazioni a livello nazionale nell'ultimo anno. Con una serie di questioni al centro dell'attenzione degli elettori europei, tra cui il potere d'acquisto, la migrazione, l'energia e le proteste degli agricoltori, i partiti membri di Renew non sono riusciti ad affrontare le questioni interne preferite da molti elettori dei lati occidentali dell'Europa, dove Renew è stato più forte nel 2019", ha commentato Boyd Wagner, capo analista del Centro sondaggi di Euronews.

Le politiche dei liberaldemocratici si sono scontrate con il crescente senso di insicurezza dei cittadini del versante occidentale dell'Ue.

"C'è una tendenza generale secondo cui la democrazia liberale è minacciata, e questo potrebbe riguardare soprattutto i partiti liberali. Ma ci sono anche ragioni specifiche, e la Francia è un caso molto interessante. Nel 2019, molti liberali francesi sono stati eletti al Parlamento europeo, dopo la vittoria elettorale di Emmanuel Macron due anni prima, alle elezioni nazionali del 2017", afferma Steven Van Hecke, professore di Politica comparata e dell'Ue presso l'Istituto di governance pubblica dell'Università di Lovanio.

Renew and the outgoing EU parliament Grand Coalition with the EPP and the S&D

La Francia è il secondo Paese più grande dell'Ue. Ci sono 79 eurodeputati francesi negli attuali 705 seggi del Parlamento europeo (eletti nel 2019). 23 di questi eurodeputati sono membri del gruppo Renew su 102 seggi "gialli". Ora, secondo il centro sondaggi Euronews, gli eurodeputati di Renew Europe potrebbero scendere a 15 membri del Parlamento europeo.

Il prossimo Parlamento europeo potrebbe essere la sede di numerosi scontri politici tra i valori liberaldemocratici e liberalsocialisti e i principi conservatori. In questo "gioco del calamaro" neo-ideologico la Francia è destinata a giocare un ruolo rilevante, per almeno tre motivi.

In primo luogo, per la sua oggettiva importanza all'interno dell'Ue e dell'eurozona. In secondo luogo, per il ruolo svolto dal suo presidente, Emmanuel Macron, nel portare avanti i valori che hanno disegnato l'architettura del gruppo Renew. E terzo, perché la destra radicale francese è destinata a vincere le elezioni europee in Francia, superando di quasi il doppio i voti di Renaissance.

Un cartello recita “Parigi, lascia passare i nostri agricoltori” mentre i gendarmi con veicoli blindati affrontano i trattori che bloccano l'autostrada. 31/01/2024 Christophe Ena/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

La popolarità del presidente Macron in patria è in calo almeno dal 2019. I francesi hanno respinto le riforme economiche attuate dalla maggioranza presidenziale. Le politiche di decarbonizzazione, le riforme delle pensioni, la prevista riduzione dei sussidi di disoccupazione e, secondo l'estrema destra, una "politica anti migrazione inefficace" hanno influito negativamente sulla popolarità del presidente. Come di consueto, i popoli dell'Europa occidentale sfruttano le elezioni europee come occasione per protestare contro i rispettivi governi nazionali.

Lo stesso vale per i liberalconservatori olandesi dell'ex primo ministro Mark Rutte. Il Vvd, Partito popolare per la Libertà e la Democrazia, è la seconda forza del gruppo Renew nel Parlamento Ue uscente. Potrebbe essere espulso dal gruppo dopo l'accordo di governo raggiunto in patria con il partito di estrema destra Libertà di Geert Wilder(Pvv), partner del gruppo Identità e Democrazia di Marine Le Pen e del National Rally di Jordan Bardella(RN).

Nei Paesi Bassi, le politiche migratorie sono la causa principale dell'insoddisfazione popolare nei confronti dei liberali.

Il presidente francese Emmanuel Macron, a sinistra, e l'allora primo ministro olandese Mark Rutte arrivano ad Amsterdam, nei Paesi Bassi Peter Dejong/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Il compromesso olandese tra i liberalconservatori e la destra radicale è totalmente incoerente con il duello tra il presidente Macron e la sua antagonista ideologica Marine Le Pen, in vista delle elezioni presidenziali francesi del 2027.

Il successo elettorale del 2017 del presidente Macron in Francia ha dato una spinta ai liberali europei. Nel 2019 Macron era ancora piuttosto popolare in patria e il suo partito ha vinto le elezioni europee: "Ha portato eccezionalmente un alto numero di liberali francesi nel parlamento (dell'Ue). E ora, in un certo senso, i liberali non riceveranno più alcun doping francese. E stanno tornando alle dimensioni del 2014. Quindi, in un certo senso, si tratta di una normalizzazione", afferma Steven Van Hecke.

I principi liberali non sono monopolio esclusivo di "Renew Europe", ma sono presenti anche in altri gruppi: "Non dobbiamo sottovalutare che un certo numero di forze liberali più o meno tradizionali sono legate al Ppe e anche al gruppo Ecr. Solo per fare due esempi: Piattaforma Civica di Donald Tusk in Polonia potrebbe chiamarsi Partito Popolare Cristiano Democratico, ma è anche liberalconservatore e ora fa parte del gruppo del Ppe e non dei liberali. Anche i nazionalisti fiamminghi dell'Nva, per ragioni particolari, non fanno parte del gruppo Renew. Sono invece nel gruppo Ecr".

The Liberal-Conservative coalition

Da un punto di vista di realismo politico, l'attuale multipartitismo liberale potrebbe portare ad altre opzioni di coalizione, come la coalizione liberalconservatrice. Ma c'è anche una questione importante che riguarda i liberali europei, la divisione geografica tra Europa occidentale e centrale.

"I partiti liberali erano tradizionalmente forti in Europa occidentale. Ed è soprattutto in Europa occidentale che si assiste a una frammentazione del panorama politico. Così diventano più piccoli, a livello nazionale e quindi anche a livello europeo, senza essere in grado di compensare questa perdita nei cosiddetti nuovi Stati membri dell'Europa centrale e orientale", conclude Steven Van Hecke.