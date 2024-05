Le forze conservatrici polacche vinceranno le elezioni europee. Il partito di governo affiliato al Ppe e il PiS, membro dell'ECR, sono testa a testa nei sondaggi. Le loro profonde spaccature potrebbero, però, influire sulla creazione della coalizione conservatrice al Parlamento europeo

La profonda spaccatura tra la destra e il centrodestra in Polonia potrebbe ostacolare la formazione di una coalizione conservatrice complessiva nell'Ue, nonostante la schiacciante tendenza popolare conservatrice polacca. Questa è l'analisi del Centro Sondaggi Euronews.

Il Superpoll di Euronews, in vista delle elezioni europee del 9 giugno, pronostica una gara testa a testa tra il partito nazionalista di destra Diritto e Giustizia (PiS) guidato da Jarosław Kaczyński e i conservatori moderati di Coalizione Civica (KO), l'attuale partito al potere in Polonia.

Nelle proiezioni più recenti, tra l'inizio di marzo e la fine di maggio gli ultraconservatori del PiS hanno superato di poco la coalizione di governo del primo ministro Donald Tusk.

Da marzo, il partito di estrema destra e dichiaratamente contrario ai valori dell'Unione europea Konfederacja (non membro del gruppo) ha perso alcune intenzioni di voto che sono apparentemente migrate verso il PiS, consentendo a questa altra forza ultraconservatrice di superare la Koalicja pro-Ue .

Al Parlamento europeo, il partito Diritto e Giustizia è un membro chiave (insieme a Fratelli d'Italia del primo ministro Giorgia Meloni) del gruppo di destra nazionalista Conservatori e Riformisti Europei (Ecr), mentre la Coalizione Civica del premier Tusk è uno dei più importanti affiliati del Partito Popolare Europeo (Ppe) insieme all'Unione Cristiano-Democratica di Germania (Cdu) tedesca e al Partito popolare (Pp) spagnolo.

Il quadro politico polacco è un terreno rilevante per osservare le dinamiche, le contraddizioni e il potenziale per la formazione di una più ampia coalizione euro-conservatrice tra il Ppe e l'Ecr, come disegnato dall'intesa politica de facto siglata dalla presidente della Commissione Ue, la tedesca Ursula von der Leyen (Ppe) e dalla premier italiana Giorgia Meloni (Ecr).

I dati sono chiarissimi: la Polonia dal punto di vista politico si sta stabilmente posizionando sul lato destro dello spettro politico dell'Ue. La somma delle intenzioni di voto dei conservatori raggiunge quasi l'80 percento. Tuttavia, la realtà politica dei conservatori in questo Paese è profondamente divisa.

Perché la destra conservatrice polacca è frammentata?

Le visioni divergenti dei principi e dei valori del diritto dell'Ue sono la principale fonte di tensioni e antagonismo tra i membri polacchi del Ppe, il PiS e la Konfederacja.*

Anche i giochi di potere tra i leader sono una causa della profonda spaccatura tra le forze moderate e ultra conservatrici polacche che, però, hanno un solido terreno comune basato sui valori patriottici, una visione antirussa molto dura, soprattutto per quanto riguarda la guerra in Ucraina, e forti sentimenti atlantisti e pro-Usa.

Members of the new voluntary Territorial Defense Troops march with Poland's national flags Czarek Sokolowski/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Tuttavia, nonostante le loro radici conservatrici e l'enorme convergenza sulle questioni di difesa e sicurezza, sia il PiS che il KO rimangono improbabili alleati per una potenziale coalizione a livello di parlamento di Bruxelles, come suggerisce Tomasz Kaniecki, del Centro sondaggi di Euronews:

"È una questione puramente tattica. Sulla carta la situazione potrebbe sembrare più o meno la stessa, ma si tratta di partiti che sono in eterno conflitto sui valori politici e sul rispetto dello stato di diritto, dell'indipendenza delle istituzioni, del rispetto dei loro partner".

La questione dello Stato di diritto è stata un elemento polarizzante per quasi un decennio tra il PiS e KO.

Il partito Diritto e Giustizia di Jarosław Kaczyński è entrato in aperto conflitto con Bruxelles su questioni come l'indipendenza della magistratura quando era al governo in Polonia.

Il governo ultraconservatore si è opposto fermamente alla politica migratoria dell'Ue e ai valori europei sulla libertà di scelta delle donne, spingendo per una legislazione nazionale restrittiva sul diritto all'aborto.

La sinistra e il centro-sinistra polacchi sono deboli da anni. Nel Paese la vera conversazione politica si svolge tra conservatori moderati e ultraconservatori, che non sono contrari all'idea che la Polonia sia un membro dell'Ue.

Sulle questioni ambientali la Polonia e le sue forze ultraconservatrici hanno espresso molte critiche alla promessa di decarbonizzazione portata avanti da Bruxelles.

"Il partito al governo (il KO di Donald Tusk) dovrebbe essere, in teoria, molto più favorevole alle fonti rinnovabili perché crede che sia la strada giusta da percorrere. Il PiS, invece, si schiererebbe a favore delle fonti rinnovabili e allo stesso tempo difenderebbe l'industria del carbone", afferma Tomasz Kaniecki.

È una questione di narrazione. Anche gli ultraconservatori polacchi si rendono conto che la Polonia non può voltare le spalle ai fondi europei e agli investimenti finanziari del Green Deal dell'Ue.

La Polonia ha tenuto le elezioni nazionali nell'ottobre 2023 e le elezioni locali lo scorso aprile. In entrambe le tornate elettorali gli ultraconservatori hanno ricevuto più voti della controparte moderata. Ma lo scorso autunno il centrodestra è diventato la forza di governo solo perché gli ultraconservatori non sono riusciti a formare una coalizione per problematiche interne.

La questione delle libertà individuali e la rivalità personale tra Donald Tusk e Jarosław Kaczyński sono stati fattori di divisione costanti tra il PiS e il KO. Sulla carta sono forze intransigenti:

"KO e PiS su una serie di argomenti potrebbero votare esattamente allo stesso modo, così come su alcuni regolamenti specifici. Ma non accadrà mai in una coalizione formale. E tornando alla politica, non starebbero mai insieme", conclude Tomasz Kaniecki.