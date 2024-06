Di Euronews

Ultimi giorni di campagna elettorale in Francia: i candidati provano a convincere i giovani e gli indecisi nei comizi finali

A pochi giorni dalle elezioni europee in programma in Francia domenica 9 giugno, la campagna elettorale entra nella sua fase finale. Il prossimo fine settimana quasi 50 milioni di elettori francesi sono chiamati a scegliere 81 deputati che li rappresenteranno al Parlamento europeo.

Jordan Bardella, il candidato del partito di estrema destra del Rassemblement National, ha tenuto domenica il suo ultimo comizio a Parigi davanti a migliaia di persone. In testa ai sondaggi con il 32 per cento delle intenzioni di voto, Bardella ha invitato gli elettori a votare contro il partito Renaissance del presidente francese Emmanuel Macron. "Domenica prossima astenersi significa votare per Macron. Domenica prossima, dividersi in altre liste rafforzerà Macron. Domenica prossima, votare per altri partiti non farà altro che rafforzare Macron", ha detto il 28enne candidato alle europee.

In un altro comizio vicino Parigi il primo ministro Gabriel Attal ha invece invitato gli elettori a lottare contro l'ascesa dell'estrema destra. Attal sostiene Valérie Hayer, la candidata alle europee del partito di Macron, al momento 15 punti dietro al Rassemblement National secondo gli ultimi sondaggi.

Testa a testa con il partito di Macron per il candidato socialista Raphaël Glucksmann che ha incontrato sabato gli elettori a Marsiglia, promettendo di essere "la grande e bella sorpresa" di queste elezioni. Glucksmann si è rivolto ai giovani francesi contro il pericolo di astensionismo invitandoli a sostenere la sua campagna. Simile l'appello lanciato dalla candidata di sinistra Manon Aubry, rappresentante del partito La France Insoumise a Tolosa davanti a qualche migliaia di sostenitori.

Secondo le intenzioni di voto la leader dei Verdi Marie Toussaint sarebbe per il momento sotto la soglia del 5 per cento.

La campagna elettorale terminerà venerdì 7 giugno.